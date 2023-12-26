В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку
Фото: phxere
На центральной площади Лисаковска в Костанайской области из-за сильного бурана рухнула главная новогодняя елка, сообщает Zakon.kz.
Фотографии с места событий прислали очевидцы в редакцию Alau.kz.
Фото: alau.kz
Жители города отмечают, что у них бушует непогода.
Фото: alau.kz
Синоптики предупреждали, что на Костанай обрушится сильная метель. Также по прогнозам, порывы ветра по области будут достигать 30 метров в секунду. Кроме того, в регионе для безопасности закрыты трассы.
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