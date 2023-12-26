В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку

На центральной площади Лисаковска в Костанайской области из-за сильного бурана рухнула главная новогодняя елка, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с места событий прислали очевидцы в редакцию Alau.kz.

Фото: alau.kz

Жители города отмечают, что у них бушует непогода.

Фото: alau.kz

Синоптики предупреждали, что на Костанай обрушится сильная метель. Также по прогнозам, порывы ветра по области будут достигать 30 метров в секунду. Кроме того, в регионе для безопасности закрыты трассы.

Материал по теме "КазАвтоЖол" обновил список закрытых из-за непогоды трасс

26 декабря 2023 года по данным метеорологов, на большей части страны резко ухудшится погода.