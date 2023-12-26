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В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку

В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку города Фото: phxere
На центральной площади Лисаковска в Костанайской области из-за сильного бурана рухнула главная новогодняя елка, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с места событий прислали очевидцы в редакцию Alau.kz.

В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку города

Фото: alau.kz

Жители города отмечают, что у них бушует непогода.

В Лисаковске буран опрокинул главную новогоднюю елку города

Фото: alau.kz

Синоптики предупреждали, что на Костанай обрушится сильная метель. Также по прогнозам, порывы ветра по области будут достигать 30 метров в секунду. Кроме того, в регионе для безопасности закрыты трассы.

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26 декабря 2023 года по данным метеорологов, на большей части страны резко ухудшится погода.

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Анастасия Московчук
Костанайская область Лисаковск
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