Мир

Черногория может стать частью Евросоюза в 2026 году

Черногория, холмы, море, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 06:25 Фото: pexels
Заместитель премьер-министра Черногории по внешним и европейским делам Филип Иванович сообщил, что разработка договора о вступлении страны в Европейский союз начнется в период председательства Кипра в Совете ЕС, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью местному изданию "Дан". Период председательства Кипра в Совете ЕС продлится до 1 июля 2026 года.

По словам Ивановича, этот этап станет началом заключительной фазы переговорного процесса о членстве Черногории в ЕС.

Ранее Колумбия потребовала срочного заседания Совбеза ООН. В столице Венесуэлы произошли взрывы на фоне обострения конфликта с США.

Аксинья Титова
