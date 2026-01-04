Черногория может стать частью Евросоюза в 2026 году

Заместитель премьер-министра Черногории по внешним и европейским делам Филип Иванович сообщил, что разработка договора о вступлении страны в Европейский союз начнется в период председательства Кипра в Совете ЕС, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью местному изданию "Дан". Период председательства Кипра в Совете ЕС продлится до 1 июля 2026 года.

По словам Ивановича, этот этап станет началом заключительной фазы переговорного процесса о членстве Черногории в ЕС.

