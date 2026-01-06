#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Мир

В Японии местный "король тунца" купил гигантскую рыбу по рекордной цене

Аукцион рыб в Токио, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 02:30 Фото: AFP
Президент Kiyomura Corp Киеси Кимура купил голубого тунца весом 243 кг за 3,2 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Рекорд установлен во время традиционного новогоднего аукциона на рыбном рынке в Токио, передает The Business Standard. Победителем торгов стала компания, управляющая сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai. Рыбу приобрели на первом аукционе года, который традиционно проходит ранним утром и считается знаковым событием для рыбного рынка и ресторанного бизнеса Японии в целом.

"Первый тунец года приносит удачу", – завил победитель аукциона, регулярно участвующий в мероприятии.

После аукциона он признался журналистам, что был удивлен итоговой ценой и рассчитывал купить рыбу дешевле. Однако в ходе торгов стоимость резко выросла.

Кимура, которого в японских СМИ часто называют "королем тунца", и ранее устанавливал ценовые рекорды на новогодних аукционах:

  • в 2012 году он заплатил за голубого тунца около 640 тыс. долларов;
  • в 2013 году примерно 1,8 млн долларов;
  • в 2019 году предприниматель приобрел рыбу за 2,1 млн долларов.

Таким образом, нынешняя покупка за 3,2 млн долларов превзошла все предыдущие показатели и стала самой дорогой за всю историю новогодних торгов.

Кроме того, стало известно, что такие покупки – это мощный рекламный ход. Оказалось, что желающие попробовать самую дорогую рыбу выстраиваются в длинные очереди.

А в Китае популярным продуктом остается рыба карп. Только большое количество мелких костей часто осложняет его употребление в пищу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Рыбак из Тайваня поймал тунца весом 216 кг
17:27, 12 апреля 2025
Рыбак из Тайваня поймал тунца весом 216 кг
Настоящий соғым: алматинец выловил 250-килограммового голубого тунца в Средиземном море
17:00, 27 августа 2025
Настоящий соғым: алматинец выловил 250-килограммового голубого тунца в Средиземном море
Голубой тунец за 1,3 млн долларов: казахстанец ныряет в океаны за гигантской рыбой
17:30, 14 января 2025
Голубой тунец за 1,3 млн долларов: казахстанец ныряет в океаны за гигантской рыбой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: