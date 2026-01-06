В Японии местный "король тунца" купил гигантскую рыбу по рекордной цене

Президент Kiyomura Corp Киеси Кимура купил голубого тунца весом 243 кг за 3,2 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Рекорд установлен во время традиционного новогоднего аукциона на рыбном рынке в Токио, передает The Business Standard. Победителем торгов стала компания, управляющая сетью суши-ресторанов Sushi Zanmai. Рыбу приобрели на первом аукционе года, который традиционно проходит ранним утром и считается знаковым событием для рыбного рынка и ресторанного бизнеса Японии в целом.

"Первый тунец года приносит удачу", – завил победитель аукциона, регулярно участвующий в мероприятии.

После аукциона он признался журналистам, что был удивлен итоговой ценой и рассчитывал купить рыбу дешевле. Однако в ходе торгов стоимость резко выросла.

🇯🇵 'Tuna King' pays record $3.2 mn for bluefin at Tokyo auction



A Japanese sushi entrepreneur shows off a giant bluefin tuna at his restaurant after he paid a record $3.2 million for it at a prestigious annual new year auction in Tokyo's main fish market, pic.twitter.com/qjpKbco3DO — AFP News Agency (@AFP) January 6, 2026

Кимура, которого в японских СМИ часто называют "королем тунца", и ранее устанавливал ценовые рекорды на новогодних аукционах:

в 2012 году он заплатил за голубого тунца около 640 тыс. долларов;

в 2013 году примерно 1,8 млн долларов;

в 2019 году предприниматель приобрел рыбу за 2,1 млн долларов.

Таким образом, нынешняя покупка за 3,2 млн долларов превзошла все предыдущие показатели и стала самой дорогой за всю историю новогодних торгов.

Кроме того, стало известно, что такие покупки – это мощный рекламный ход. Оказалось, что желающие попробовать самую дорогую рыбу выстраиваются в длинные очереди.

