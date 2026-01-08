21-летняя москвичка заразилась моллюском из-за занятий на пилоне

Жительница Москвы после занятий стрип-пластикой заразилась вирусным заболеванием кожи – контагиозным моллюском, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SHOT, 21-летняя Анастасия поначалу думала, что у нее появились обычные воспаления кожи, но затем медики поставили ей диагноз: контагиозный моллюск.

На фоне болезни на теле появляются полушаровидные узелки розово-перламутрового цвета.

Передается недуг контактным путем. Риск "подцепить" его выше при ослабленном иммунитете. Как считает спортсменка, причиной заражения могли стать занятия на пилоне в залах, где были нарушены условия гигиены.

Также девушка часто танцует на полу и она – не единственная пострадавшая.

