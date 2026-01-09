#Казахстан в сравнении
Мир

Подростки по всему миру перестают понимать часы со стрелками: что это значит

Часы, время, девушка, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 04:30 Фото: freepik
Некоторые школы в США провели эксперимент и запретили использовать в школе мобильные телефоны. Учителя заметили, что из-за смартфонов они потеряли навык понимания аналоговых часов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала изданию Gothamis заместитель директора одной из школ в Куинсе (боро Нью-Йорка) Тиана Миллен, многие подростки испытывают трудности с пониманием обычных часов со стрелками. По ее словам, они к этому не привыкли.

Сам эксперимент Миллен назвала успешным. Школьники стали более сосредоточенными и начали общаться во время обеда. Также ученики стали чаще приходить на уроки вовремя. Как отметила Миллен, сами ученики этого не замечают, потому что не умеют читать аналоговые часы.

Мэди Морнхинвег, преподаватель английского в одной из школ Манхэттена, также рассказала, что ученики постоянно спрашивают ее, который сейчас час. Они также признаются, что многие их одноклассники не способны пользоваться аналоговыми часами, потому что успели забыть навык.

В Департаменте образования утверждают, что дети учатся читать часы в первом-втором классах. Они изучают понятия "ровно столько-то часов", "половина" и "без четверти". Вероятно, позднее ученики теряют этот навык.

Обеспокоенность из-за неумения учеников понимать аналоговые часы возникла еще до запрета телефонов в школах. Исследование 2017 года в Оклахоме показало, что только каждый пятый ребенок в возрасте 6-12 лет способен понять время с помощью обычных часов.

При этом некоторые учителя отметили, что хотя дети не всегда понимают аналоговые часы, они часто обладают продвинутыми цифровыми навыками. Иногда ученики даже помогают учителям, если у тех возникают проблемы с современными технологиями.

Ранее сообщалось, что власти Ирана на фоне протестов отключили интернет по всей стране.

Аксинья Титова
