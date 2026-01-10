Нобелевский комитет запретил Мачадо передавать свою награду Трампу

10 января Нобелевский комитет сделал заявление по поводу неизменности статуса лауреата Нобелевской премии мира, сообщает Zakon.kz.

Открытая активность вокруг награды между Трампом и Мачадо началась после того, как 5 января президент США заявил, что не станет поддерживать Марию Корину Мачадо на посту лидера Венесуэлы.

Тогда Мачадо в интервью телеканалу Fox News 6 января заявила, что готова передать награду президенту США Дональду Трампу или разделить ее с ним.

"Когда я узнала, что мы получили Нобелевскую премию мира, я посвятила ее Дональду Трампу, потому что считала, что он ее заслуживает... Если я еще в октябре считала, что он ее заслуживает, представьте, насколько я укрепилась в этом убеждении сейчас", – сказала Мачадо.

На вопрос ведущего, предлагала ли она отдать "нобеля" Трампу, политик дала свой ответ.

"Этого пока не случилось. Но я бы хотела лично сказать ему, что мы, венесуэльский народ, определенно хотим отдать награду ему и разделить ее с ним", – ответила она.

Pathetic — after reports Trump said no to installing MACHADO as 🇻🇪 president because she won the Nobel Prize he wants, she says she wants "to give it to him. Share it with him" pic.twitter.com/GGJddYFk1E — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) January 6, 2026

Уже 9 января президент США Дональд Трамп допустил, что одна из лидеров оппозиции Венесуэлы и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо будет вовлечена в политическое управление страной.

"Я должен с ней поговорить. Поговорю с ней. Она может быть вовлечена в какой-то аспект этого. Мне нужно будет с ней поговорить", – заявил Трамп.

COLLINS: If Machado gives you her Nobel Peace Prize, will that change your view about her running that country?



TRUMP: Well, I have to speak to her. I think it's very nice she wants to come in, and that's what I understand the reason is. Because Norway is very embarrassed by… pic.twitter.com/5ZW4vGcbP9 — Aaron Rupar (@atrupar) January 9, 2026

Предполагалась даже встреча политиков в Вашингтоне на предстоящей неделе. Но спустя несколько часов после заявления Трампа, Нобелевский комитет опубликовал на своем сайте пресс-релиз о неизменности статуса лауреата Нобелевской премии мира.

"Факты ясны и хорошо установлены. После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение является окончательным и действует постоянно", – говорится в заявлении комитета.

10 января Трамп заявил, что американские нефтяные компании получат "полную безопасность и защиту" в Венесуэле, если начнут инвестировать в восстановление нефтяной инфраструктуры страны. Речь идет как минимум о 100 млрд долларов частных вложений.