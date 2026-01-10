#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Мир

Трамп пообещал нефтяным компаниям защиту в Венесуэле и призвал вложить 100 млрд долларов

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 09:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские нефтяные компании получат "полную безопасность и защиту" в Венесуэле, если начнут инвестировать в восстановление нефтяной инфраструктуры страны. Речь идет как минимум о 100 млрд долларов частных вложений, сообщает Zakon.kz.

Заявление прозвучало на встрече в Белом доме с руководителями Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips. Трамп назвал Венесуэлу "непригодной для инвестиций" в нынешнем виде, но подчеркнул, что после ареста Николаса Мадуро ситуация изменилась и открыла новые возможности для американского бизнеса, пишет The Guardian.

Президент отметил, что инвестиции должны поступать от самих компаний, а не из федерального бюджета. При этом, по его словам, государство обеспечит защиту и гарантии безопасности. Трамп также заявил, что добычу нефти в Венесуэле можно значительно нарастить в течение полутора лет, хотя аналитики сомневаются в таких сроках.

Руководители нефтяных компаний осторожно поддержали инициативу. В Chevron сообщили о готовности почти вдвое увеличить поставки нефти из совместных проектов. В Exxon и ConocoPhillips заявили, что для возвращения инвестиций необходимы серьезные изменения в правовой и коммерческой системе страны.

Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти в мире, однако добыча в последние годы резко сократилась из-за изношенной инфраструктуры и отсутствия инвестиций. Белый дом ранее сообщил, что намерен контролировать венесуэльскую нефть бессрочно и продать конфискованные объемы на миллиарды долларов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 09:53
Военные США захватили танкер с российским флагом в Атлантическом океане

Ранее сообщалось, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
