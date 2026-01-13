#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Мир

Флешмоб вышел из-под контроля: сотни лондонцев пришли на акцию "В метро без штанов"

В метро без штанов , фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 06:09 Фото: pixabay
В воскресенье более 100 человек приняли участие в акции "No Trousers Tube Ride", проехав в метро без одежды, сообщает Zakon.kz.

У мероприятия нет политической цели и официальных организаторов. Оно продолжает традицию, начавшуюся в Нью-Йорке более 20 лет назад и с тех пор распространившуюся на другие города. Поэтому на несколько часов 11 января лондонское метро стало местом тихого абсурда, а не спешки и правил. Так в Лондоне прошла акция "Без брюк в метро 2026", передает Daily Mail.

В центре Лондона более ста человек сели в поезда метро в пальто, шарфах и обуви, но без брюк. Сбор начался возле китайского квартала в ранние послеобеденные часы: небольшие группы пересаживались с линии на линию, вызывая улыбки и недоуменные взгляды у пассажиров и становясь объектом многочисленных фотографий.

Со слов участников, идея мероприятия проста – сделать что-то по-другому, нарушить зимнюю рутину и посмеяться вместе с незнакомцами.

По итогам 2025 года Лондон 14-й раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных городов мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Масштабный флешмоб в честь Дня национальной одежды состоялся в Астане
16:48, 18 марта 2024
Масштабный флешмоб в честь Дня национальной одежды состоялся в Астане
Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд
08:10, 17 сентября 2024
Японец проехал все станции метро в Токио и установил рекорд
Токаев принял участие в экологической акции
12:11, 11 октября 2025
Токаев принял участие в экологической акции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: