Флешмоб вышел из-под контроля: сотни лондонцев пришли на акцию "В метро без штанов"

В воскресенье более 100 человек приняли участие в акции "No Trousers Tube Ride", проехав в метро без одежды, сообщает Zakon.kz.

У мероприятия нет политической цели и официальных организаторов. Оно продолжает традицию, начавшуюся в Нью-Йорке более 20 лет назад и с тех пор распространившуюся на другие города. Поэтому на несколько часов 11 января лондонское метро стало местом тихого абсурда, а не спешки и правил. Так в Лондоне прошла акция "Без брюк в метро 2026", передает Daily Mail.

В центре Лондона более ста человек сели в поезда метро в пальто, шарфах и обуви, но без брюк. Сбор начался возле китайского квартала в ранние послеобеденные часы: небольшие группы пересаживались с линии на линию, вызывая улыбки и недоуменные взгляды у пассажиров и становясь объектом многочисленных фотографий.

Со слов участников, идея мероприятия проста – сделать что-то по-другому, нарушить зимнюю рутину и посмеяться вместе с незнакомцами.

По итогам 2025 года Лондон 14-й раз подряд возглавил рейтинг самых влиятельных городов мира.