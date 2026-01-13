Лотереи, льготы и штрафы: в Кыргызстане придумали, как повысить явку на выборах

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект конституционного закона, предусматривающий введение обязательного участия граждан в выборах и референдумах, сообщает Zakon.kz.

Документ также предлагает систему штрафов за неявку и поощрительных мер для проголосовавших.

Ключевым новшеством становится закрепление обязанности участия в голосовании для граждан с активным избирательным правом, включенных в списки избирателей. При этом обязанность будет считаться исполненной уже в момент получения избирательного бюллетеня.

В документе подчеркивается, что свобода волеизъявления сохраняется в полном объеме: гражданин вправе проголосовать за любого кандидата, против всех либо не поддержать ни один из предложенных вариантов.

От участия в выборах и референдумах предлагается освободить:

граждан старше 70 лет;

лиц, признанных недееспособными;

находящихся за пределами страны в день голосования;

граждан, не явившихся по уважительным причинам (болезнь, стихийные бедствия, служебные обязанности и иные чрезвычайные обстоятельства).

В ряде случаев потребуется документальное подтверждение и уведомление участковой избирательной комиссии.

За неучастие в голосовании без уважительных причин предусмотрена поэтапная ответственность:

при первом нарушении – официальное письменное предупреждение;

при повторном – административный штраф;

при систематическом уклонении (три и более раза) – временное, сроком до пяти лет, ограничение права выдвигаться на выборные должности и занимать государственные или муниципальные посты.

Одновременно, как говорится в публикации 24.kg, законопроект вводит стимулирующие меры для проголосовавших, включая льготы при оплате государственных и муниципальных услуг, а также дополнительные баллы при включении в кадровый резерв.

Кроме того, предлагается выдавать избирателям лотерейные талоны вместе с бюллетенями, а Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов – проводить государственные лотереи и розыгрыши призов, в том числе в режиме реального времени.

В справке-обосновании указывается, что явка на выборах в Кыргызстане на протяжении последних 15 лет демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Так, на парламентских выборах 2025 года участие в голосовании приняли лишь 36,9 процента избирателей, несмотря на значительные бюджетные расходы на организацию избирательного процесса.

