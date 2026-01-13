#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
509.84
595.75
6.47
Мир

Лотереи, льготы и штрафы: в Кыргызстане придумали, как повысить явку на выборах

жители Кыргызстана, население, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 16:23 Фото: pixabay
В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект конституционного закона, предусматривающий введение обязательного участия граждан в выборах и референдумах, сообщает Zakon.kz.

Документ также предлагает систему штрафов за неявку и поощрительных мер для проголосовавших.

Ключевым новшеством становится закрепление обязанности участия в голосовании для граждан с активным избирательным правом, включенных в списки избирателей. При этом обязанность будет считаться исполненной уже в момент получения избирательного бюллетеня.

В документе подчеркивается, что свобода волеизъявления сохраняется в полном объеме: гражданин вправе проголосовать за любого кандидата, против всех либо не поддержать ни один из предложенных вариантов.

От участия в выборах и референдумах предлагается освободить:

  • граждан старше 70 лет;
  • лиц, признанных недееспособными;
  • находящихся за пределами страны в день голосования;
  • граждан, не явившихся по уважительным причинам (болезнь, стихийные бедствия, служебные обязанности и иные чрезвычайные обстоятельства).

В ряде случаев потребуется документальное подтверждение и уведомление участковой избирательной комиссии.

За неучастие в голосовании без уважительных причин предусмотрена поэтапная ответственность:

  • при первом нарушении – официальное письменное предупреждение;
  • при повторном – административный штраф;
  • при систематическом уклонении (три и более раза) – временное, сроком до пяти лет, ограничение права выдвигаться на выборные должности и занимать государственные или муниципальные посты.

Одновременно, как говорится в публикации 24.kg, законопроект вводит стимулирующие меры для проголосовавших, включая льготы при оплате государственных и муниципальных услуг, а также дополнительные баллы при включении в кадровый резерв.

Кроме того, предлагается выдавать избирателям лотерейные талоны вместе с бюллетенями, а Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов – проводить государственные лотереи и розыгрыши призов, в том числе в режиме реального времени.

В справке-обосновании указывается, что явка на выборах в Кыргызстане на протяжении последних 15 лет демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Так, на парламентских выборах 2025 года участие в голосовании приняли лишь 36,9 процента избирателей, несмотря на значительные бюджетные расходы на организацию избирательного процесса.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 16:23
Школьник, пробравшийся через метровый снег, получил подарок от Садыра Жапарова

В конце 2025 года в Бишкеке блогера Акуму оштрафовали за ИИ-изображение с президентом Садыром Жапаровым. Девушка должна заплатить за творческий "порыв" 5500 сомов (более 32 тысяч тенге).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Кыргызстане проходят досрочные выборы депутатов
07:50, 30 ноября 2025
В Кыргызстане проходят досрочные выборы депутатов
Предвыборная кампания по выборам президента стартовала в Молдове
08:08, 21 сентября 2024
Предвыборная кампания по выборам президента стартовала в Молдове
В Кыргызстане могут вернуть смертную казнь
07:40, 05 октября 2025
В Кыргызстане могут вернуть смертную казнь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: