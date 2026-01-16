Было холодно и я был голоден: необычное ограбление в Новой Зеландии
Фото: pixabay
В новозеландском городе Крайстчерч неизвестный мужчина вломился в офисное здание ради еды, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Stuff, вор не взял ничего из ценного оборудования, кроме еды с рабочих столов и праздничные рождественские корзины с продуктами из кухни. Он оставил записку с извинениями.
"Примите мои извинения. Было холодно, я был мокрым и голодным. Ищу работу уже год. У нас теперь нет дохода". Неизвестный вор
По словам сотрудника по имени Дейв, он и его коллеги сочли инцидент грустным, а не вопиющим.
"Мы все подумали, что это довольно печально. Это был честный вор. Он просто хотел еды. Он, должно быть, был в отчаянии, потому что взял только полкоробки крекеров, две маленькие банки тунца и немного лапши быстрого приготовления", – рассказал он.
По информации издания, правоохранители оценила ущерб в 700 новозеландских долларов (более 203 тыс. тенге) и закрыла дело за отсутствием зацепок. Через несколько дней в офис вновь кто-то пробрался. Предположительно, это был тот же человек – на этот раз он украл только замороженную курицу.
Ранее сообщалось, что пенсионерка из Актобе два месяца выживала без пенсии после ограбления.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript