Мир

Было холодно и я был голоден: необычное ограбление в Новой Зеландии

необычное ограбление произошло в Новой Зеландии, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 23:54 Фото: pixabay
В новозеландском городе Крайстчерч неизвестный мужчина вломился в офисное здание ради еды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Stuff, вор не взял ничего из ценного оборудования, кроме еды с рабочих столов и праздничные рождественские корзины с продуктами из кухни. Он оставил записку с извинениями.

"Примите мои извинения. Было холодно, я был мокрым и голодным. Ищу работу уже год. У нас теперь нет дохода". Неизвестный вор

По словам сотрудника по имени Дейв, он и его коллеги сочли инцидент грустным, а не вопиющим.

"Мы все подумали, что это довольно печально. Это был честный вор. Он просто хотел еды. Он, должно быть, был в отчаянии, потому что взял только полкоробки крекеров, две маленькие банки тунца и немного лапши быстрого приготовления", – рассказал он.

По информации издания, правоохранители оценила ущерб в 700 новозеландских долларов (более 203 тыс. тенге) и закрыла дело за отсутствием зацепок. Через несколько дней в офис вновь кто-то пробрался. Предположительно, это был тот же человек – на этот раз он украл только замороженную курицу.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Актобе два месяца выживала без пенсии после ограбления.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
