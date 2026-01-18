#Казахстан в сравнении
Мир

Немцы берут слишком много больничных, считает канцлер Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал высокую заболеваемость среди немцев: с его слов, в среднем работники берут почти три недели больничного в году, сообщает Zakon.kz.

Канцлер Фридрих Мерц раскритиковал высокий уровень больничных среди немцев. По его словам, в среднем работники в Германии берут 14,5 дней отсутствия на работе в году, пишет Der Tagesspiegel.

"Это почти три недели, когда люди не могут работать из-за болезни. Это действительно правильно? Это действительно необходимо?" – заявил Мерц на предвыборном мероприятии в Бад-Раппенау.

Политик предложил обсудить создание стимулов для сохранения рабочих мест и выразил сомнение в актуальности больничных по телефону, доступных с 2021 года.

"Это было оправданно во время пандемии, но актуально ли сегодня?" – отметил он, добавив, что вопрос нужно обсудить с партнерами по коалиции из СДПГ. Мерц подчеркнул, что цель – повысить экономическую продуктивность страны.

Страховая компания AOK считает, что больничные по телефону не приведут к росту числа отпусков по болезни. Врачи общей практики использовали эту услугу лишь в редких случаях. Фонд медицинского страхования также отмечает, что электронные уведомления о больничных влияют на статистику, делая учет отсутствий более полным.

Ранее Германия сократила поток просителей убежища.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
