Три южнокорейских лыжника погибли в результате ДТП

22 августа в ДТП на шоссе в Новой Зеландии погибли три южнокорейских лыжника и еще двое получили серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла неподалеку от города Джеральдин. Фургон, в котором ехали лыжники, столкнулся лоб в лоб с двигавшимся навстречу автомобилем.

Трое пассажиров фургона погибли на месте происшествия, а еще два человека вместе с водителем другого авто получили серьезные травмы. Пострадавших срочно доставили в местную больницу.

Имена жертв пока не называют, но, по сведениям некоторых СМИ, трагический инцидент, предположительно, случился с членами сборной Южной Кореи по лыжному спорту. Все погибшие в это время проходили учебно-тренировочные сборы в Новой Зеландии.

Тем временем единственный оставшийся представитель Казахстана в нынешних еврокубках, ФК "Астана", вечером 22 августа проиграл первый свой матч норвежскому "Бранну" (0:2) в рамках финала квалификации Лиги конференций УЕФА. Ответный поединок команд пройдет 29 августа в Алматы.