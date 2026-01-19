В России гинеколог оставила свой инструмент внутри пациентки

Российский гинеколог оставила в матке своей пациентки эндоцервикальную щетку, которым проводила забор мазка, сообщает Zakon.kz.

Сама врач поначалу отрицала вину, поэтому пострадавшей пришлось провести операцию уже в другой клинике. Об этом независимый судебно-медицинский эксперт, юрист и представитель пострадавшей Юрий Кириленков рассказал на своей странице в Instagram.

Юрист утверждает, что после приема у врача его клиентке внезапно стало плохо. У нее поднялась температура и начались сильные боли внизу живота. Женщина вернулась обратно в клинику, где ей сделали ультразвуковое исследование.

На УЗИ специалист обнаружила в матке пациентки инородный предмет, а именно щетку-ершик. Сама гинеколог "отмахнулась" и предположила, что это контрацептив-спираль. Со слов пострадавшей, она спираль никогда не устанавливала.

Фото: Instagram/sudmed_expert_kirilenkov

По мнению представителя пострадавшей, гинеколог не могла не заметить, что от инструмента отломился кусок, "а значит, она просто промолчала".

"Стандартная процедура взятия мазка на онкоцитологию в норме не сопровождается подобными осложнениями. При подобных осложнениях врач обязан немедленно отреагировать и устранить проблему, а не тайно оставлять инородный предмет в организме человека. Плюс одна женская фобия", – написал юрист.

Фото: Instagram/sudmed_expert_kirilenkov

В США выпустили Барби с аутизмом.