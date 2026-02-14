США атаковали еще одно судно в Карибском море: погибли три человека

США нанесли второй за неделю удар по судну, предположительно связанному с наркотрафиком. Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США. В результате атаки в Карибском бассейне погибли трое человек, сообщает Zakon.kz.

По данным военных, лодка шла по известному маршруту контрабанды наркотиков. Командование опубликовало видео удара: на кадрах судно взрывается после попадания ракеты, пишет The Guardian 14 февраля 2026 года.

Ранее на этой неделе американские силы атаковали другое судно в восточной части Тихого океана. Тогда погибли двое предполагаемых наркоторговцев, один человек выжил.

По подсчетам издания The Intercept со ссылкой на заявления Пентагона, в результате 39 подобных ударов погибли не менее 133 человек. Большинство операций проходили в Тихом океане. Удар в Карибском бассейне стал первым с ноября.

Правозащитники ставят под сомнение законность таких действий. В аналитическом материале Вашингтонского офиса по Латинской Америке говорится, что удары по судам могут быть расценены как внесудебные казни. Авторы утверждают, что администрация Дональда Трампа фактически использует неограниченные полномочия для ликвидации людей, которых считает причастными к "наркотерроризму".

В начале месяца новым главой Южного командования стал генерал Фрэнсис Донован. Он сменил адмирала Элвина Холси, который ушел в отставку на фоне разногласий по поводу политики ударов по лодкам.

Ранее США провели операцию в Каракасе, в ходе которой похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро по обвинению в наркоторговле. Пентагон называет свои действия частью кампании против "наркотерроризма", однако не публикует подробных доказательств существования координированных сетей контрабанды.

Ранее Трамп приказал направить крупнейший американский авианосец – USS Gerald R. Ford – с сопровождающей группой кораблей из Карибского моря на Ближний Восток.