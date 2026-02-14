#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
496
588.01
6.42
Мир

США атаковали еще одно судно в Карибском море: погибли три человека

, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 16:30
США нанесли второй за неделю удар по судну, предположительно связанному с наркотрафиком. Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США. В результате атаки в Карибском бассейне погибли трое человек, сообщает Zakon.kz.

По данным военных, лодка шла по известному маршруту контрабанды наркотиков. Командование опубликовало видео удара: на кадрах судно взрывается после попадания ракеты, пишет The Guardian 14 февраля 2026 года.

Ранее на этой неделе американские силы атаковали другое судно в восточной части Тихого океана. Тогда погибли двое предполагаемых наркоторговцев, один человек выжил.

По подсчетам издания The Intercept со ссылкой на заявления Пентагона, в результате 39 подобных ударов погибли не менее 133 человек. Большинство операций проходили в Тихом океане. Удар в Карибском бассейне стал первым с ноября.

Правозащитники ставят под сомнение законность таких действий. В аналитическом материале Вашингтонского офиса по Латинской Америке говорится, что удары по судам могут быть расценены как внесудебные казни. Авторы утверждают, что администрация Дональда Трампа фактически использует неограниченные полномочия для ликвидации людей, которых считает причастными к "наркотерроризму".

В начале месяца новым главой Южного командования стал генерал Фрэнсис Донован. Он сменил адмирала Элвина Холси, который ушел в отставку на фоне разногласий по поводу политики ударов по лодкам.

Ранее США провели операцию в Каракасе, в ходе которой похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро по обвинению в наркоторговле. Пентагон называет свои действия частью кампании против "наркотерроризма", однако не публикует подробных доказательств существования координированных сетей контрабанды.

Ранее Трамп приказал направить крупнейший американский авианосец – USS Gerald R. Ford – с сопровождающей группой кораблей из Карибского моря на Ближний Восток.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
США нанесли удар по еще одному судну в Карибском море: погибли три человека
16:31, 02 ноября 2025
США нанесли удар по еще одному судну в Карибском море: погибли три человека
Три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море
12:26, 07 марта 2024
Три человека погибли в результате ракетного удара хуситов по судну в Красном море
Американцы атаковали объекты Хезболлы в Ираке
05:12, 24 января 2024
Американцы атаковали объекты Хезболлы в Ираке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Триллером обернулся матч хоккеистов "Барыса" с лидером дивизиона российской лиги
16:52, Сегодня
Триллером обернулся матч хоккеистов "Барыса" с лидером дивизиона российской лиги
Казахстанский горнолыжник уступил сопернику из Узбекистана на зимней Олимпиаде
16:14, Сегодня
Казахстанский горнолыжник уступил сопернику из Узбекистана на зимней Олимпиаде
Драмой завершилось выступление двукратного призёра ЧМ из Казахстана на зимней Олимпиаде
15:43, Сегодня
Драмой завершилось выступление двукратного призёра ЧМ из Казахстана на зимней Олимпиаде
Призёр зимних ОИ из Казахстана прекратила борьбу на своей последней Олимпиаде
15:32, Сегодня
Призёр зимних ОИ из Казахстана прекратила борьбу на своей последней Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: