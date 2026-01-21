Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США посетит Давос

Президент Казахстана по приглашению лидера США посетит Давос, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"22 января глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа совершит рабочую поездку в Давос для участия в церемонии подписания устава Совета мира", – говорится в сообщении.

19 января 2026 года стало известно, что президент США пригласил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан в Совет мира.

В эти дни Швейцарский альпийский курорт Давос примет многих представителей политической элиты в рамках ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ). Сообщалось, что в этом году Трамп возглавит самую большую делегацию из США за всю историю форума. 22 января американский лидер намерен провести церемонию объявления устава Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа. СМИ со ссылкой на источники в Белом Доме пишут, что присоединиться к Совету мира США пригласили 58 лидеров, и он не будет ограничиваться только вопросами Газы.

9 января 2026 года посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане анонсировала визит Токаева в США.