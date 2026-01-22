Ким Чен Ын сравнил вице-премьера с козлом и публично уволил его

Председатель КНДР Ким Чен Ын публично уволил заместителя премьер-министра страны Ян Сын Хо, сравнив его с "запряженным в телегу козлом", сообщает Zakon.kz.

Это произошло на церемонии ввода в строй завода по производству оборудования для базовых отраслей промышленности, где Ким Чен Ын резко раскритиковал членов правительства за "безответственность".

Лидер КНДР заявил, что с самого начала модернизация завода пошла "наперекосяк, вразнобой, показушно, для отвода глаз", но это позволило нанести удар "по хронической безответственности и приспособленчеству", пишет НТВ.

Вице-премьера Ян Сын Хо, курировавшего машиностроительную промышленность, Ким Чен Ын назвал некомпетентным, сравнил его с "запряженным в телегу козлом" и рекомендовал "уйти своими ногами", пока это возможно.

При этом он поблагодарил рабочих, преподавателей и научных сотрудников Политехнического университета имени Ким Чака и Пхеньянского машиностроительного института, а также строителей и специалистов провинции Южный Хамгён за достижения, важные для самостоятельного экономического развития страны.

Ян Сын Хо занимал должность вице-премьера – министра тяжелой промышленности в правительстве Северной Кореи. Он курировал машиностроительную отрасль.

В конце 2025 года Ким Чен Ын вместе с дочкой Чжу Э посетил церемонию открытия фешенебельных отелей в туристической зоне страны.