Премьер Японии изъявил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Японский премьер Фумио Кисида выразил желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Zakon.kz.

Он сделал это заявление на митинге в Токио, посвященном проблеме похищения людей северокорейской стороной, пишет Kyodo.



"Премьер-министр Фумио Кисида выразил желание встретиться с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном на митинге по вопросу похищений Северной Кореей, состоявшемся 26 числа в Токио", – пишет издание.

Кисида пообещал как можно скорее организовать встречу.

"Мы продолжаем лоббировать по различным каналам. Мы будем и дальше активизировать наши усилия, чтобы провести встречу на высшем уровне как можно скорее".

Япония утверждает, что Северная Корея похитила по меньшей мере 17 японских граждан, а возможно, и больше, в 1970-х и 1980-х годах. Двенадцать пропали без вести.



По данным Associated Press, в их число входят школьники и другие люди, живущие вдоль побережья Японии. Многих погрузили в небольшие лодки и перевезли через море в Северную Корею.

Ранее Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты, предположительно, с первым разведывательным северокорейским спутником.