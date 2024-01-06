Ким Чен Ын выразил соболезнование премьеру Японии
Фото: wikimedia
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил премьеру Японии телеграмму с соболезнованиями в связи с серией сильных землетрясений, произошедшими 1 января, сообщает Zakon.kz.
Он выразил "искренние сочувствие и соболезнования" Фумио Кисиде и семьям погибших, пожелал жителям восстановления "стабильной жизни".
Материал по теме
Землетрясение в Японии: погибших –92, 250 человек пропали без вести
Ким также выразил сочувствие президенту Ирана Эбрагиму Раиси в связи со смертоносными взрывами, унесшими жизни около 100 человек и подтвердил позицию Северной Кореи в "противодействии всем видам терроризма".
Бойцы Исламского государства признали свою ответственность за взрывы 3 января в городе Керман во время траурного шествия на кладбище.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript