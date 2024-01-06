Ким Чен Ын выразил соболезнование премьеру Японии

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил премьеру Японии телеграмму с соболезнованиями в связи с серией сильных землетрясений, произошедшими 1 января, сообщает Zakon.kz.

Он выразил "искренние сочувствие и соболезнования" Фумио Кисиде и семьям погибших, пожелал жителям восстановления "стабильной жизни".

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Ким также выразил сочувствие президенту Ирана Эбрагиму Раиси в связи со смертоносными взрывами, унесшими жизни около 100 человек и подтвердил позицию Северной Кореи в "противодействии всем видам терроризма".

Бойцы Исламского государства признали свою ответственность за взрывы 3 января в городе Керман во время траурного шествия на кладбище.

