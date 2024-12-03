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Пять пород кошек, которые обожают сидеть на руках

Пять пород кошек, которые обожают сидеть на руках, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:08 Фото: pixabay
Сфинкс, рэгдолл, русская голубая, шотландская вислоухая и сфинкс вошли в список самых общительных кошек. Эти породы любят людей и демонстрируют стремление к тактильному контакту. Если вы решили завести кота, который станет ручным питомцем, присмотритесь к этим породам, сообщает Zakon.kz.

Русская голубая

Специалисты отмечают, что характер этих кошек очень мягок, они всегда прислушиваются к хозяину и обладают чувством такта. Молодые представители породы могут быть более активными и неусидчивыми, однако с возрастом они сами проявляют все больше ласки и приходят посидеть на руках.

Русская голубая, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:08

Фото: pixabay

Шотландская вислоухая

Представителей этой породы называют одними из самых добрых и интеллигентных. Они являются отличным выбором для семей с несколькими людьми, так как имеют тенденцию привязываться ко всем членам семьи. Кошка с удовольствием будет проводить время с маленькими детьми, а также с хозяином.

Шотландская вислоухая, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:08

Фото: pixabay

Рэгдолл

Несмотря на свои внушительные размеры, эти кошки спокойные и тихие. Как отмечено в публикации издания РБК Life, они довольно ленивы и малоподвижны, зато любят детей и общительны.

Рэгдолл, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:08

Фото: pixabay

Сфинкс

Кошки этой породы очень сильно привязываются к хозяину. Они могут быть довольно шумными из-за своей привычки "поговорить". Подзывать питомца этой породы не придется: поскольку они ласковые, сами придут и попросят внимания. Эта сердечность сохраняется в отношении детей и других животных.

Сфинкс, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 15:08

Фото: pixabay

Ориентал

Ориенталы, как и сфинксы, могут быть очень "разговорчивыми": специальным криком они привлекают к себе внимание. Ориенталы сами приходят за ласками и имеют привычку спать рядом с хозяевами. Любят они и других членов семьи. Оставлять такую кошку надолго не стоит: одиночество они переносят тяжело.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни кошки в домашних условиях составляет 14 лет. В зависимости от содержания, ухода и отношения хозяина к питомцу длительность жизни может варьироваться и вовсе от 8 до 25 лет.

Также многие думают о том, что самыми верными домашними питомцами являются собаки. Однако ученые из Оклендского университета развеяли миф о том, что кошки ни к кому не привязываются.

Также чаузи, саванна и мейн-кун попали в топ-10 самых больших домашних кошек в мире. Но масштабные размеры не мешают им оставаться грациозными. Таким питомцам не очень комфортно в небольшой квартире. Поэтому при выборе крупной породы стоит здраво оценивать свои возможности.

Какие породы специалисты выделили как самых умные, можно прочитать по этой ссылке.

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