Названы пять самых умных пород кошек

Зоологи провели новое исследование, согласно которому смогли составить рейтинг умных пород кошек. Исходя из него, эти пять пород "разговорчивые" и учат команды. К ним относятся абиссинская, бенгальская, бурманская, шотландская вислоухая кошки и корниш-рекс, сообщает Zakon.kz.

Научный сотрудник Британского Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными Саманта Вотсон в разговоре с изданием Daily Mail подчеркнула, что с научной точки зрения не существует универсального способа измерить "интеллект" у животных.

"Каждый вид эволюционировал, чтобы приспособиться к своей нише. Однако список "самых умных кошачьих пород" с учетом их особенностей составить можно", – уточнила она.

К примеру, абиссинской кошке требуется интеллектуальная нагрузка. Игрушки и головоломки для животных могут занять их на время. Абиссины дружелюбны к собакам и детям и не принадлежат к тем кошкам, которые постоянно находятся на коленях у хозяина. Они очень независимые.

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Что касается бенгалов, то у этих кошек хорошая память. Они могут "выучить" трюк и разобраться, как открыть дверцу шкафа. Некоторые из них выходят на прогулку на поводке и знают команду "дай пять", а также, где спрятаны угощения.

Фото: pixabay

Бурманская кошка прекрасно уживается с другими кошками и с людьми. Представители породы энергичны, любопытны и любят играть. В отличие от бенгалов и абиссинов они нуждаются в общении с человеком. Это "разговорчивая" порода – вероятно, дают о себе знать сиамские корни: сиамские кошки отличаются высоким интеллектом и любят "поговорить".

Спортивным корнишам необходимо много пространства. По характеру они напоминают бурманских кошек. Их тоже приучают к поводку. Корниши энергичные, словно бордер-колли – порода, нуждающаяся в физической и интеллектуальной нагрузке.

Фото: pixabay

Завершает список шотландская вислоухая. Еще одни пушистые "интеллектуалы", которым требуются мыслительная нагрузка и общение с человеком. При этом они несильно энергичны и склонны к набору лишних килограммов.

Фото: pixabay

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