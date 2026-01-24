#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
503.35
590.63
6.62
Мир

В Абу-Даби состоялся первый разговор между командами Украины, США и России

ОАЭ, Абу-Даби, небоскребы, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 06:20 Фото: pexels
23 января в Абу-Даби (ОАЭ) встретились дипломатические команды Украины, США и России. Первый разговор между ними уже состоялся, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Почти каждый час докладывают мне украинские представители – они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч", – сказал президент.

Он пояснил, что определил четкие рамки для диалога для своей делегации.

"Постоянно делегация на связи – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий", – говорится в заявлении украинского лидера.

Ранее США назначили нового дипломата для восстановления диалога с Венесуэлой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона
20:17, 04 января 2026
Футболисты "Кайрата" прибыли в Абу-Даби для первого УТС сезона
Рыбакина помогла своей команде обыграть группу Швёнтек и стала MVP первого игрового дня турнира в Абу-Даби
22:51, 21 декабря 2023
Рыбакина помогла своей команде обыграть группу Швёнтек и стала MVP первого игрового дня турнира в Абу-Даби
Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" престижного турнира в Абу-Даби
18:38, 11 октября 2024
Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" престижного турнира в Абу-Даби
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: