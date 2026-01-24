В Абу-Даби состоялся первый разговор между командами Украины, США и России
23 января в Абу-Даби (ОАЭ) встретились дипломатические команды Украины, США и России. Первый разговор между ними уже состоялся, сообщает Zakon.kz.
По данным CNN, об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Почти каждый час докладывают мне украинские представители – они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч", – сказал президент.
Он пояснил, что определил четкие рамки для диалога для своей делегации.
"Постоянно делегация на связи – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий", – говорится в заявлении украинского лидера.
