Мир

Президентом Болгарии впервые стала женщина

Президент Болгарии, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 05:40 Фото: Facebook/IlianaIotova
61-летняя Илияна Йотова стала шестым главой государства за 33-летнюю историю президентского института в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

Предыдущий президент Румен Радев заявил, что хочет содействовать выходу Болгарии из глубокого политического кризиса, и подал в отставку 19 января. С решением Конституционного суда от 23 января и согласно положениям Конституции, вице-президент вступает в должность президента до окончания срока мандата. Таким образом, Болгария впервые в своей истории получила женщину-президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами, передает Болгарское национальное радио.

На новом посту Илияна Йотова определит дату выборов после консультаций с парламентскими партиями.

"Эти выборы станут уже восьмыми за последние пять лет. Они связаны с неспособностью парламентских сил сформировать новое правительство", – говорится в публикации.

В последние девять лет главным приоритетом ее деятельности стали болгарские общины за границей, сохранение воскресных школ и изучение болгарского языка.

20 января в Стамбуле президент Эрдоган и легенда НБА Шакил О’Нил сыграли в баскетбол.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения
11:00, 03 марта 2024
Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения
Президент Болгарии посетит Казахстан
09:04, 05 июня 2025
Президент Болгарии посетит Казахстан
Президент Болгарии Румен Радев уходит в отставку
23:35, 19 января 2026
Президент Болгарии Румен Радев уходит в отставку
