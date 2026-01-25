Президентом Болгарии впервые стала женщина

61-летняя Илияна Йотова стала шестым главой государства за 33-летнюю историю президентского института в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

Предыдущий президент Румен Радев заявил, что хочет содействовать выходу Болгарии из глубокого политического кризиса, и подал в отставку 19 января. С решением Конституционного суда от 23 января и согласно положениям Конституции, вице-президент вступает в должность президента до окончания срока мандата. Таким образом, Болгария впервые в своей истории получила женщину-президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами, передает Болгарское национальное радио.

На новом посту Илияна Йотова определит дату выборов после консультаций с парламентскими партиями.

"Эти выборы станут уже восьмыми за последние пять лет. Они связаны с неспособностью парламентских сил сформировать новое правительство", – говорится в публикации.

В последние девять лет главным приоритетом ее деятельности стали болгарские общины за границей, сохранение воскресных школ и изучение болгарского языка.

20 января в Стамбуле президент Эрдоган и легенда НБА Шакил О’Нил сыграли в баскетбол.