#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
501.79
595.07
6.56
Мир

Вышел рейтинг самых сексуально распущенных стран мира

Рейтинг сексуально распущенных стран мира, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 02:20 Фото: pixabay
Журнал World Population Review опубликовал рейтинг самых сексуально распущенных стран мира, сообщает Zakon.kz.

Для этого его авторы рассчитали Глобальный индекс беспорядочных половых связей. В своих расчетах аналитики издания использовали шесть ключевых показателей:

  • среднее число сексуальных партнеров;
  • средний возраст потери девственности;
  • количество случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем на 100 тыс. человек населения;
  • легальность проституции;
  • отношение к сексу до брака;
  • наличие в национальном законодательстве запретов на сексуальные связи между не состоящими в браке партнерами.

Всего авторы рейтинга проанализировали данные по 45 странам мира. В результате первые три строчки топ-10 самых сексуально распущенных стран мира заняли Австралия, Бразилия и Греция.

Россия стала единственной страной из СНГ. Составители рейтинга поставили ее на 32-е место.

20 января консалтинговая фирма Brand Finance выпустила рейтинг самых дорогих брендов мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Составлен топ-10 самых посещаемых стран мира 2023 года
06:20, 23 ноября 2023
Составлен топ-10 самых посещаемых стран мира 2023 года
Где в мире отпуск длиннее и на каком месте рейтинга Казахстан
10:45, 16 января 2026
Где в мире отпуск длиннее и на каком месте рейтинга Казахстан
Страны, в которых люди работают меньше и больше всех – где расположился Казахстан
07:20, 12 ноября 2025
Страны, в которых люди работают меньше и больше всех – где расположился Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: