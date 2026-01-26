Заманили "раем на земле": суд Японии вынес решение против Северной Кореи

Суд Японии обязал правительство Северной Кореи выплатить четырем истцам по 22 млн иен (более 71,8 млн тенге) за ложные послевоенные обещания Пхеньяна о жизни в "раю на земле", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent со ссылкой на адвоката истцов Кенджи Фукуда, получение этого судебного решения, признающего нарушения прав человека в Северной Корее, имеет большое значение. И выжившие, а также их сторонники считают это новаторством. Но получат ли они свои деньги, пока неясно.

Токийский окружной суд постановил, что истцы, как этнические корейцы, так и японцы, были вынуждены жить в тяжелых условиях в течение десятилетий без возможности вернуться домой после переезда в Северную Корею вместе с десятками тысяч других людей в рамках программы репатриации 1959-1984 годов, в ходе которой Северная Корея давала им ложные обещания бесплатного здравоохранения, образования, работы и других льгот.

