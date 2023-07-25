Смертельная давка на хэллоуин: в Южной Корее суд вынес решение по министру

Конституционный суд Южной Кореи отменил импичмент министра общественной безопасности, отстраненного от должности в связи со смертельной давки на Хэллоуин, в результате которого в октябре 2022 года в одном из ночных районов столицы Сеула погибли около 160 человек, сообщает Zakon.kz.

Решение суда позволяет Ли Санг Мину вернуться на пост министра внутренних дел и безопасности.

Вице-министр Хан Чан-сеоб исполнял обязанности министра с февраля, когда контролируемый оппозицией парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Ли, заявив, что он должен нести ответственность за то, что правительство не приняло эффективных мер по борьбе с массовыми беспорядками и не отреагировало на чрезвычайную ситуацию, что привело к большому числу погибших в Итхэвоне.



58-летний Ли Санг Мин считается ключевым союзником консервативного президента Юн Сук Ёля, чей кабинет приветствовал это решение и обвинил оппозиционных либералов в создании "позорной истории", добиваясь его импичмента.

Суд заявил, что Ли Санг Мин не может нести главную ответственность за массовые беспорядки, которые, по его мнению, отражают более широкую неспособность различных государственных организаций "разработать единую систему реагирования на крупномасштабные катастрофы".

По мнению суда, нет достаточных доказательств того, что Ли Санг Мин не выполнил свои законные и конституционные обязанности государственного чиновника по защите безопасности и жизни граждан.

По итогам 74-дневного расследования массовых беспорядков в январе специальная следственная группа под руководством Национального полицейского агентства пришла к выводу, что полиция и муниципальные власти сеульского района Йонсан не смогли разработать эффективные меры по борьбе с беспорядками, хотя правильно предвидели огромные толпы праздновавших Хэллоуин в Итхэвоне.



Полиция также проигнорировала звонки на "горячую линию" от прохожих, предупреждавших о скоплении людей до того, как 28 октября это скопление стало смертельно опасным. По данным следствия, сотрудники полиции также не успели отреагировать на ситуацию до давки в узком переулке возле отеля Hamilton, и не смогли вовремя установить контроль над ситуацией и обеспечить доступ медиков к пострадавшим.



Полиция выдвинула уголовные обвинения, в том числе в непреднамеренном убийстве и халатности, против 23 должностных лиц, примерно половина из них сотрудники правоохранительных органов.

В октябре в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения, произошло столпотворение, люди начали терять сознание.

Экстренные службы заявили о том, что число погибших в давке увеличилось до 151 человека.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.

Министерство иностранных дел РК находилось на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивали казахстанцев, состоящих на консульском учете.