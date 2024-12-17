Массажистку в США обвинили в сексуальном насилии над клиентом
Фото: pixabay
В Моргантауне, штат Западная Вирджиния, 39-летнюю Сяофан Хуан обвинили в совершении сексуального насилия над клиентом спа-салона, в котором она работает, сообщает Zakon.kz.
По информации издания WBOY, пострадавший заказал несколько процедур, включая массаж тела.
В полиции заявили, что во время сеанса Хуан совершила неуместные действия, которые продолжались в течение нескольких минут, несмотря на настойчивые попытки клиента прекратить так делать.
Как уточняется, девушку арестовали и заключили под стражу. Ей официально предъявлено обвинение в сексуальном насилии второй степени, что является уголовным преступлением, за которое предусмотрено "значительное наказание".
Ранее сообщалось, что отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript