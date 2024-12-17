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Мир

Массажистку в США обвинили в сексуальном насилии над клиентом

массажистку обвинили в сексуальном насилии, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 20:45 Фото: pixabay
В Моргантауне, штат Западная Вирджиния, 39-летнюю Сяофан Хуан обвинили в совершении сексуального насилия над клиентом спа-салона, в котором она работает, сообщает Zakon.kz.

По информации издания WBOY, пострадавший заказал несколько процедур, включая массаж тела.

В полиции заявили, что во время сеанса Хуан совершила неуместные действия, которые продолжались в течение нескольких минут, несмотря на настойчивые попытки клиента прекратить так делать.

Как уточняется, девушку арестовали и заключили под стражу. Ей официально предъявлено обвинение в сексуальном насилии второй степени, что является уголовным преступлением, за которое предусмотрено "значительное наказание".

Ранее сообщалось, что отчима обвинили в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы в Павлодарской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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