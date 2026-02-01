#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.02
597.27
6.59
Мир

Саудовская Аравия может получить от США уникальные ракеты за 9 млрд долларов

Саудовская Аравия, архитектура, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 06:50 Фото: pixabay
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет к системам ПВО Patriot на сумму 9 млрд долларов. Пентагон заявил, что это отвечает целям США в сфере национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, об этом сообщило 30 января Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Оно регулирует поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По его данным, власти Саудовской Аравии запросили у США 730 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE и сопутствующее оборудование. В свою очередь Госдепартамент Штатов одобрил сделку и соответствующее уведомление передали Конгрессу США.

В заявлении говорится, что продажа ракет Саудовской Аравии отвечает целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности. В Пентагоне считают, что сделка "не окажет негативного влияния на боеготовность" американских ВС.

Ранее сообщалось, что по США прокатилась волна протестов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Правительство Саудовской Аравии выделит 19,7 млрд евро на покупку футболистов
15:46, 25 июля 2023
Правительство Саудовской Аравии выделит 19,7 млрд евро на покупку футболистов
Саудовская Аравия предупреждала Германию о возможном теракте
19:07, 21 декабря 2024
Саудовская Аравия предупреждала Германию о возможном теракте
Саудовская Аравия может получить ядерное оружие
13:31, 21 сентября 2023
Саудовская Аравия может получить ядерное оружие
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дмитрий Бивол рассказал, сколько ещё будет боксировать
07:18, Сегодня
Дмитрий Бивол рассказал, сколько ещё будет боксировать
Легендарный теннисист обратился к Рыбакиной после финала AO-2026
06:46, Сегодня
Легендарный теннисист обратился к Рыбакиной после финала AO-2026
Капитан сборной Узбекистана забил очередной гол в турецкой Суперлиге (видео)
06:20, Сегодня
Капитан сборной Узбекистана забил очередной гол в турецкой Суперлиге (видео)
Елена Рыбакина оценила влияние тренера Стефано Вукова на свой титул чемпионки AO-2026
05:49, Сегодня
Елена Рыбакина оценила влияние тренера Стефано Вукова на свой титул чемпионки AO-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: