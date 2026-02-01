Саудовская Аравия может получить от США уникальные ракеты за 9 млрд долларов
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет к системам ПВО Patriot на сумму 9 млрд долларов. Пентагон заявил, что это отвечает целям США в сфере национальной безопасности, сообщает Zakon.kz.
По данным ТАСС, об этом сообщило 30 января Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Оно регулирует поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
По его данным, власти Саудовской Аравии запросили у США 730 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE и сопутствующее оборудование. В свою очередь Госдепартамент Штатов одобрил сделку и соответствующее уведомление передали Конгрессу США.
В заявлении говорится, что продажа ракет Саудовской Аравии отвечает целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности. В Пентагоне считают, что сделка "не окажет негативного влияния на боеготовность" американских ВС.
