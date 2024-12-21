Саудовская Аравия предупреждала Германию о возможном теракте

Саудовская Аравия предупреждала Германию о возможной угрозе теракта, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала Der Spiegel, власти Саудовской Аравии трижды уведомляли ФРГ о подозреваемом, связанном с инцидентом на рождественской ярмарке в Магдебурге.

Содержание предупреждений не раскрывается. В декабре 2023 года в ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступила информация о 50-летнем Талебе А., гражданине Саудовской Аравии. Сообщалось, что в социальных сетях он высказывал угрозы в адрес Германии. Однако правоохранительные органы пришли к выводу, что эти заявления не представляли реальной угрозы.

Талеб А. проживает в Германии с 2006 года. Обладая видом на жительство и статусом беженца, он работал врачом и имел влияние в саудовской диаспоре. Как сообщает Berliner Zeitung, он прибыл в ФРГ для изучения психиатрии и впоследствии запросил убежище.

Наезд на посетителей ярмарки в Магдебурге произошел вечером 20 декабря. В результате погибли четыре человека, пострадали 205. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Между тем газета Bild сообщила, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердил первичный тест.

21 декабря глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру