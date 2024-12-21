#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
523.86
544.34
5.11
Мир

Саудовская Аравия предупреждала Германию о возможном теракте

Саудовская Аравия предупреждала Германию о возможном в теракте , фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 19:07 Фото: pixabay
Саудовская Аравия предупреждала Германию о возможной угрозе теракта, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала Der Spiegel, власти Саудовской Аравии трижды уведомляли ФРГ о подозреваемом, связанном с инцидентом на рождественской ярмарке в Магдебурге.

Содержание предупреждений не раскрывается. В декабре 2023 года в ведомство по уголовным делам Саксонии-Анхальт поступила информация о 50-летнем Талебе А., гражданине Саудовской Аравии. Сообщалось, что в социальных сетях он высказывал угрозы в адрес Германии. Однако правоохранительные органы пришли к выводу, что эти заявления не представляли реальной угрозы.

Талеб А. проживает в Германии с 2006 года. Обладая видом на жительство и статусом беженца, он работал врачом и имел влияние в саудовской диаспоре. Как сообщает Berliner Zeitung, он прибыл в ФРГ для изучения психиатрии и впоследствии запросил убежище.

Наезд на посетителей ярмарки в Магдебурге произошел вечером 20 декабря. В результате погибли четыре человека, пострадали 205. Официальный представитель правительства Саксонии-Анхальт Маттиас Шуппе назвал произошедшее терактом. Между тем газета Bild сообщила, что подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердил первичный тест.

21 декабря глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
102-летний пилот совершил рекордный полет на бомбардировщике Второй мировой войны
Мир
10:30, Сегодня
102-летний пилот совершил рекордный полет на бомбардировщике Второй мировой войны
США угрожает странам Европы введением торговых пошлин
Мир
06:58, Сегодня
США угрожает странам Европы введением торговых пошлин
Семилетняя девочка погибла из-за ножевого нападения в школе в Хорватии
Мир
06:45, Сегодня
Семилетняя девочка погибла из-за ножевого нападения в школе в Хорватии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: