Мир

День рекордного насилия: в Белуджистане десятки жертв и масштабные атаки

военные, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2026 11:42 Фото: freepik
В пакистанской провинции Белуджистан произошла серия скоординированных нападений на мирных жителей и силовиков. По данным военных, погибли 33 человека, еще 92 нападавших были убиты в ходе ответных операций, сообщает Zakon.kz.

В пакистанской провинции Белуджистан произошла серия скоординированных нападений, в результате которых погибли 33 человека. По данным военных, среди погибших 18 мирных жителей и 15 сотрудников сил безопасности. Еще 92 нападавших были убиты в ходе ответных операций, пишет The Guardian 1 февраля 2026 года.

Атаки почти одновременно прошли в разных районах провинции. Боевики нападали на пассажиров, полицейские участки, тюрьмы, объекты военизированных формирований и железнодорожную инфраструктуру. Власти называют произошедшее самым смертоносным днем для повстанцев за последние десятилетия.

Часть атак совершили смертники. В Ношки был подорван автобус с военизированным конвоем. В Кветте при взрыве гранаты погибли двое полицейских. В Мастунге боевики атаковали тюрьму и освободили более 30 заключенных. Попытки штурма других объектов силовики смогли отбить.

Движение поездов из Белуджистана в другие регионы страны временно приостановили после подрыва железнодорожных путей. В больницах провинции ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в Пакистане "Армия освобождения Белуджистана" (BLA). Группировка также опубликовала видеоматериалы с участием женщин-бойцов, что власти расценивают как элемент пропаганды.

Пакистанские военные и министр внутренних дел заявили, что боевики действовали при поддержке Индии. В Нью-Дели эти обвинения ранее отвергали. Также Исламабад вновь обвинил вооруженные группировки в использовании территории Афганистана для подготовки атак, что Кабул отрицает.

По данным властей, за последние 48 часов в Белуджистане были убиты более 130 боевиков. В регионе продолжается операция сил безопасности.

Белуджистан остается одним из самых нестабильных регионов Пакистана, где на протяжении многих лет действуют сепаратистские и радикальные группировки, добивающиеся отделения от центральной власти.

В конце 2025 года Парламент пакистанской провинции Пенджаб принял решение о запрете изготовления и запуска воздушных змеев.

