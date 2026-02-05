Восьмиклассница устроила пожар и набросилась с молотком на одноклассников

Пятеро учащихся пострадали в красноярской школе (Россия). Восьмиклассница устроила пожар и набросилась с молотком на сверстников, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали РИА Новости в краевом Минздраве, еще двое несовершеннолетних доставлены в 20-ю больницу с черепно-мозговыми травмами. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. При инциденте также пострадал учитель.

По информации МВД, восьмиклассница бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, а затем ударила нескольких учеников "предметом, похожим на молоток". Огонь потушили еще до приезда пожарных. Нападавшую задержали.

Возбуждены уголовные дела. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что журналисты в Москве пришли домой к мужу убитой в Германии казахстанки: что он заявил.