#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Мир

Восьмиклассница устроила пожар и набросилась с молотком на одноклассников

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 08:40 Фото: pexels
Пятеро учащихся пострадали в красноярской школе (Россия). Восьмиклассница устроила пожар и набросилась с молотком на сверстников, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали РИА Новости в краевом Минздраве, еще двое несовершеннолетних доставлены в 20-ю больницу с черепно-мозговыми травмами. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. При инциденте также пострадал учитель.

По информации МВД, восьмиклассница бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, а затем ударила нескольких учеников "предметом, похожим на молоток". Огонь потушили еще до приезда пожарных. Нападавшую задержали.

Возбуждены уголовные дела. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что журналисты в Москве пришли домой к мужу убитой в Германии казахстанки: что он заявил.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
13-летний подросток с молотком и ножом напал на одноклассников в российской школе
14:18, 16 сентября 2024
13-летний подросток с молотком и ножом напал на одноклассников в российской школе
В России кошка устроила пожар
08:28, 17 июня 2024
В России кошка устроила пожар
Устроившая стрельбу в Брянске школьница прошла проверку психологов
23:20, 07 декабря 2023
Устроившая стрельбу в Брянске школьница прошла проверку психологов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Казахстанская борчиха окончательно лишилась шанса войти в тройку сильнейших на Zagreb Open
18:00, Сегодня
Казахстанская борчиха окончательно лишилась шанса войти в тройку сильнейших на Zagreb Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: