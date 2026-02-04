#Казахстан в сравнении
Мир

Журналисты в Москве пришли домой к мужу убитой в Германии казахстанки: что он заявил

убитая в Германии казахстанка Айгуль Сайлыбаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 11:36 Фото: Instagram/consultant.sailybayeva
В Москве журналисты нашли место проживания семьи Александра и Натальи Донцовых – мужа и свекрови убитой в Германии бывшей казахстанской судьи Айгуль Сайлыбаевой, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале 112 опубликованы кадры, на которых Донцов заявляет:

"Вы уже все показывали. Вы очень много лгали. Очень много дезинформации показывали. Люди, не поддавайтесь на провокации, не верьте. Не поддавайтесь на эти бандитские методы".

По данным источника 112, 2 февраля Александр и Наталья Донцовы давали показания в Следственном комитете Москвы. Наталья якобы отказалась говорить, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ.

В отношении Натальи в Германии возбудили уголовное дело – она признана обвиняемой в убийстве Сайлыбаевой. Но до этого она успела покинуть страну. Вскоре в Россию переехал и ее сын. Донцовы живут с пожилой матерью Натальи.

10 июня 2024 года в МИД РК сообщили, что полиция Германии ищет пропавшую 40-летнюю казахстанку Айгуль Сайлыбаеву. 17 июня стало известно, что ее тело с признаками насильственной смерти нашли в пластиковом мешке на окраине города. У женщины обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

13 ноября 2025 года вице-министр внутренних дел РК Санжар Адилов рассказал новые подробности по делу. А в декабре 2025 года стало известно, что полиция Казахстана объявила в розыск Александра и Наталью Донцовых.

В феврале 2026 года Следственный комитет России заявил, что займется делом об убийстве Айгуль Сайлыбаевой.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
