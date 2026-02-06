Организм, как у 30-летнего: в чем секрет 81-летнего марафонца-рекордсмена

81-летний испанец Хуан Лопес бьет рекорды в марафонах, а физиологические показатели его тела соответствуют 20-30 годам. Ученые заинтересовались супер-дедушкой и решили выяснить причины его отличной формы – возможно, это поможет в создании "рецепта" долголетия, сообщает Zakon.kz.

Обычный механик из Толедо Хуан начал бегать лишь после выхода на пенсию, в 66 лет. И сначала ему с трудом давались даже короткие расстояния. Но постепенно он увеличивал выносливость и дистанции. И сейчас многие знают Хуана как "Супер Лопеса" или "кенийца из Толедо". Он участвует в забегах на дистанцию до 100 км, а в 2025 году завоевал "золото" чемпионата Европы по марафону, показав время 3 часа 39 минут (5 минут и 11 секунд на километр). Для сравнения, молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, намного медленнее (среднее время для бегунов-любителей, которые заканчивают марафон, составляет 4,5 часа). Он также установил мировой рекорд на дистанции 50 км со временем 4 часа 47 минут.

Испанские и итальянские исследователи решили, что случай Хуана заслуживает изучения. Проведенные с мужчиной тесты свидетельствуют о его удивительном телосложении. Во-первых, выяснилось, что 77% общего веса марафонца приходится на мышечную массу – типичное телосложение молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет. Но одним из самых ярких показателей стало его максимальное потребление кислорода (VO2max).

VO2max – это показатель способности организма использовать кислород в мышцах, что-то вроде двигателя человека. Было доказано, что он является не только основным фактором, определяющим спортивные результаты, но и важным показателем здоровья.

"В ходе стресс-теста Хуан достиг значения 52,8 мл/кг/мин, что является самым высоким показателем VO2max, когда-либо зарегистрированным для человека старше 80 лет. Само по себе это значение может мало что значить для вас, оно более впечатляет по сравнению с данными о населении. Исследование, включавшее более 20 000 стресс-тестов, показало, что у 80-летних людей AVO2MAX в среднем составляет 17,6 мл/кг/мин, что в три раза меньше, чем у Хуана. Фактически, его показатели близки к 80-му процентилю для 30-летних, что означает, что его аэробные возможности выше, чем у 80% мужчин, которые моложе его на 50 лет", – указано в исследовании.

Исследователям казалось, что ключ успеха Хуана кроется в его мышцах: огромная способность кислорода поступать в мышцы через капилляры и использоваться митохондриями, энергетическими фабриками клеток.

"Когда мы полностью перекрыли приток крови к ногам Хуана, мы увидели, как его мышцы смогли быстро поглощать доступный кислород, а когда мы позволили кровотоку восстановиться, он сразу же восстановил уровень кислорода в крови. Эта высокая окислительная способность также отразилась на его метаболизме", – делятся исследователи.

Они задались вопросом, является ли случай Хуана результатом генетики или его образа жизни.

"Гены, безусловно, играют свою роль, мы не будем этого отрицать. Но нет никаких сомнений в том, что образ жизни играет ключевую роль в достижении такого преклонного возраста с такими исключительными функциональными возможностями. В случае Хуана упорство, по-видимому, является ключом к его успеху: он тренируется не менее шести дней в неделю и пробегает от 65 до 120 км в неделю. В общей сложности он пробегает около 3500 км в год, что эквивалентно переезду из Мадрида в Москву", – сказано в исследовании.

Сам Хуан делится, что для него бег – это не только мотивация просыпаться каждое утро, но и способ отвлечься от повседневных забот.

"У всех нас дома есть проблемы, большие или маленькие, но когда начинаешь бегать, даже если у тебя те же проблемы, они кажутся более радужными. И мне это понравилось", – сказал он.

Отмечается, что Хуан продолжает посещать лабораторию и его работоспособность не только не ухудшается, но сохраняется и даже улучшается.

"Хуан показывает нам, что регулярные тренировки могут стать тем противоядием, которое мы ищем для достижения рекордного возраста", – резюмировали исследователи.

В Казахстане тоже есть рекордсмены и уникальные марафонцы. Например, астанчанин к своему 78-летию пробежал полмира.