Марафон длиною в жизнь: как астанчанин к своему 78-летию пробежал полмира

На набережной Астаны нередко можно встретить поджарого, подтянутого, с открытым и живым взглядом немолодого человека. Ему 78, но он все еще на старте. Его история – не про спорт, а про характер. Историю Марата Балтабаева узнал Zakon.kz.

Бег как образ жизни

Бегать Марат начал еще в детстве. Часто просто бежал рядом с телегой, когда отец ехал с поля. В ауле, где они жили, не было спортивных секций и стадионов. Поэтому в то время бег был самым обычным движением и способом жить. А еще гоняли в футбол. Развлекались тем, чем и как могли, в тех условиях, которые диктовала жизнь.

Фото предоставил Марат Балтабаев

Родился он в 1947 году в селе Астраханка Северо-Казахстанской области самым старшим из девяти детей.

"Мы из деревни. Работы не боялись. После гибели отца в 1964-м на руках у матери осталось девять детей. Ей было всего 37 лет. И тогда я ей пообещал, что выучусь и подниму всех. И мы с моей женой это сделали. Свадьбы моих братьев и сестер, рождение детей и внуков – все прошли вместе. Моя жена Асыл для всех моих родичей стала второй мамой". Марат Балтабаев

Фото предоставил Марат Балтабаев

Несколько лет назад супруга Марата Балтабаева ушла из жизни. Но пока она была жива, его часто можно было видеть возвращающимся с пробежки с букетиком полевых цветов в руках. Для нее.

"Поженились мы сразу после моего выпуска из училища, – вспоминает аксакал. – И всегда шутили в семье: я был лейтенантом – она, значит, старшим лейтенантом, я подполковником, она – полковником. Я поднимался по званиям, а она всегда была на одно звание выше. Так и жили, с любовью и юмором".

Фото предоставил Марат Балтабаев

В 17 лет он стал курсантом Оренбургского училища, которое окончил с красным дипломом. Долгие 25 лет службы прошли сначала в советской, затем в российской, а позже и в казахстанской армии. В 1994 году Марат уволился в запас в звании подполковника. Но "в запас" только на бумаге. Потому что настоящая его жизнь началась… на бегу.

Фото предоставил Марат Балтабаев

"В деревне всегда хватало работы, поэтому к нагрузкам я привык с детства. В училище тоже не отлынивал. Физическая подготовка там была на высоком уровне, даже госэкзамен по ней сдавали. Мои однокурсники не любили бег на три километра, а для меня это было в радость. Я всегда участвовал в соревнованиях, где требовалась выносливость. К бегу был готов и физически, и морально. После выхода в запас в 1994 году мне впервые разрешили выезд за границу. До этого служба в ракетных войсках не позволяла. С этого момента я начал участвовать в международных стартах среди ветеранов и завоевывать медали". Марат Балтабаев

Фото предоставил Марат Балтабаев

Свой первый международный старт он провел в 2002 году и сразу вернулся с медалями. Потом были Малайзия, Бангладеш, Япония, Бразилия... Почти весь мир пробежал. В списке пока нет только США.

Фото предоставил Марат Балтабаев

Семейная линия

Старшая дочь аксакала Гульсара тоже бегунья. Вместе они выступали в Малайзии, где она взяла свое первое "золото". Ее путь начался с утренних пробежек с отцом, а теперь она его спортивная напарница.

"Это невероятно – стоять на старте рядом с дочерью. Идти по дистанции не один, а с частью своей жизни". Марат Балтабаев

Фото из личного архива Марата Балтабаева

Мастером спорта международного класса он является с 2013 года. Тогда, после многих лет попыток, аксакал стал первым ветераном, получившим звание мастера спорта международного класса. После этого одна из международных сетей фитнес-клубов открыла ему доступ к залам по всему миру на бесплатной основе.

В 2017 году Марат стал чемпионом мира среди ветеранов. Ехал на занятые деньги, но с уверенностью и поддержкой супруги.

"Асыл тогда сказала: "Поезжай, мы справимся, потихоньку отдадим с пенсии". И я выиграл весь комплект из золота, серебра и бронзы. Дистанция была 8 километров, называется кросс-кантри, она с небольшими искусственными препятствиями из гравия, щебня и песка". Марат Балтабаев

Фото из личного архива Марата Балтабаева

Сегодня Марат Балтабаев не только бегун, но и активист. Он пытается восстановить интерес к ветеранскому спорту в Казахстане. По его словам, раньше проводились чемпионаты страны, были парады, сборные. Сейчас этого уже нет.

Фото предоставил Марат Балтабаев

Алга, Казахстан!

В ноябре 2025 года марафонец выиграл два "золота" на дистанциях 5 тысяч метров по стадиону и 10 километров по шоссе и одно "серебро" на 23-м чемпионате Азии по легкой атлетике в индийском городе Ченнаи.

Температуру под 35-38 градусов и высокую влажность нелегко переносить, но 78-летний казахстанец вышел на старт так же уверенно, как и много лет назад. На чемпионате он завоевал две золотые медали на дистанциях 5 тысяч метров по стадиону и 10 километров по шоссе. "Серебро" взял в беге на 2 тысячи метров с препятствиями.

"Мы люди закаленные, выдержали и непривычную нам жару, и влажность. Как и раньше, каждый искал себе спонсора для поездки сам. Команда наша состояла из 38 человек. Казахстану я привез две золотые медали и одну серебряную". Марат Балтабаев

На старт в Индии вышли 38 казахстанцев. Самому младшему было 35 лет, самому старшему – 78. За дни чемпионата они 67 раз поднимались на пьедестал с флагом Казахстана в руках. В общем медальном зачете сборная ветеранов заняла пятое место, оставив позади Японию, Китай, Малайзию и Индонезию.

За свою жизнь Марат Балтабаев пробежал 160 тысяч километров и преодолел 85 марафонов по классической дистанции 42 километра. Последний, 85-й марафон, он пробежал в Шымкенте 14 сентября 2025 года, перед поездкой в Индию. Шымкентский марафон считается самым сложным, перепад высот составляет 470 метров.

Фото из личного архива Марата Балтабаева

География спортивных поездок нашего героя охватывает десятки стран.

"На чемпионатах Азии самая длинная дистанция раньше составляла 21 километр, но позже ее сократили до 10". Марат Балтабаев

Останавливаться на этом наш марафонец не собирается. К своему 80-летию он планирует выступить на чемпионате мира в Канаде в возрастной категории 80-84 года. Марат Балтабаев – не просто чемпион. Он пример даже для молодых людей. Пример того, как можно прожить жизнь в движении, не потеряв мотивации и целей.

О победах казахстанских бегунов в соцсетях эмоционально высказался легкоатлет из Эстонии Валерий Жумадилов: "Казахстан! Почему все молчат? Это же исторический успех!".

В своем ролике он отметил, что Казахстан – удивительная страна, и победы наших спортсменов дают бешеную мотивацию.