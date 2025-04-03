#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
503.05
542.99
5.98
Статьи

"Устал от черной работы": великан-рекордсмен из Атырауской области мечтает играть в кино

великан, кино, житель Атырауской области, Парасат Нургалиев, необычная внешность, рост 2 метра 15 сантиметров, вес 150 килограммов, нога 56-го размера , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:18 Фото из личного архива Парасата Нургалиева
30-летний житель Атырауской области Парасат Нургалиев привлекает внимание своей необычной внешностью. При росте в 2 метра 15 сантиметров и весе 150 килограммов его стопа достигает 56-го размера. Благодаря этому он вошел в Книгу рекордов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Парасат родился в небольшом селе Курылыс Индерского района Атырауской области в многодетной семье. Он младший из детей. Старшие братья и сестра уже создали свои семьи, а сам он остался жить с пожилой матерью. Отец скончался, когда мальчику было всего 10 лет. Немногословный мужчина признался, что не любит рассказывать о себе.

Фото из личного архива Парасата Нургалиева

"Я совершенно здоров, меня проверяли врачи. Говорят, я пошел в бабушку по отцовской линии – она тоже была крупной женщиной. Мои братья высокие и широкоплечие, но у меня это проявилось еще сильнее. Мама сказала, что я родился с обычным весом и ростом, но резко начал расти примерно в шестом классе", – рассказывает Парасат.

Рост стремительно увеличивался, а вместе с ним рос и размер ноги. Вскоре он стал самым высоким в школе, а подобрать подходящую обувь становилось все сложнее.

"В девятом классе мой размер ноги уже был 50-й. Когда я окончил школу в 2014 году, мой рост достиг 2 метров, а вес – 120 килограммов. Дальше – больше", – вспоминает он.

Из-за уникального телосложения найти одежду и обувь для Парасата – настоящая проблема. Одежду ему шьет родственник-портной, но с обувью все сложнее. Летом он ходил в самодельных резиновых сланцах, а зимой просто не мог выйти на улицу. Об этом узнали односельчане и решили помочь – заказали обувь за 200 тысяч тенге в Алматы.

Фото из личного архива Парасата Нургалиева

"В 2022 году мы нашли мастера из Алматы – сапожника Валерия Воронина. Я долго искал башмачника, который мог бы сшить ему обувь необычного размера без примерки, потому что парню не в чем было бы поехать. Он по видео показал нам, как измерить стопу, что мы и сделали, и через 20 дней заказ был готов. К слову, даже у легендарного казахского борца Кажымукана был 54-й размер ноги, а у Парасата – еще больше. Сейчас ему помогают многие: кто-то с одеждой, кто-то с обувью", – рассказал Байгали Утеманов, житель села Жарсуат, он же руководитель общественного фонда "Шапағат".

После школы Парасат выучился на сварщика, но из-за своей неуклюжести работать по профессии так и не смог. Сейчас постоянной работы у него нет, берется за любые подработки – от укладки фундамента до подготовки земли для захоронений. В конце разговора Парасат признался, что устал от "черной" работы и мечтает сниматься в кино. Но открыто заявить об этом пока стесняется.

Ранее Zakon.kz писал, как сложилась судьба "молодого старика" из Атырауской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Шок для Казахстана: почему Трамп ввел для нас рекордные 27% пошлин и что это значит для экономики
Статьи
10:17, Сегодня
Шок для Казахстана: почему Трамп ввел для нас рекордные 27% пошлин и что это значит для экономики
"Дружный коллектив и чай с печеньками": какие фразы работодателя должны насторожить на собеседовании
Статьи
16:28, 02 апреля 2025
"Дружный коллектив и чай с печеньками": какие фразы работодателя должны насторожить на собеседовании
Невероятный звездопад смогут наблюдать казахстанцы в апреле
Статьи
15:56, 02 апреля 2025
Невероятный звездопад смогут наблюдать казахстанцы в апреле
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: