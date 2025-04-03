"Устал от черной работы": великан-рекордсмен из Атырауской области мечтает играть в кино

30-летний житель Атырауской области Парасат Нургалиев привлекает внимание своей необычной внешностью. При росте в 2 метра 15 сантиметров и весе 150 килограммов его стопа достигает 56-го размера. Благодаря этому он вошел в Книгу рекордов Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Парасат родился в небольшом селе Курылыс Индерского района Атырауской области в многодетной семье. Он младший из детей. Старшие братья и сестра уже создали свои семьи, а сам он остался жить с пожилой матерью. Отец скончался, когда мальчику было всего 10 лет. Немногословный мужчина признался, что не любит рассказывать о себе.

Фото из личного архива Парасата Нургалиева

"Я совершенно здоров, меня проверяли врачи. Говорят, я пошел в бабушку по отцовской линии – она тоже была крупной женщиной. Мои братья высокие и широкоплечие, но у меня это проявилось еще сильнее. Мама сказала, что я родился с обычным весом и ростом, но резко начал расти примерно в шестом классе", – рассказывает Парасат.

Рост стремительно увеличивался, а вместе с ним рос и размер ноги. Вскоре он стал самым высоким в школе, а подобрать подходящую обувь становилось все сложнее.

"В девятом классе мой размер ноги уже был 50-й. Когда я окончил школу в 2014 году, мой рост достиг 2 метров, а вес – 120 килограммов. Дальше – больше", – вспоминает он.

Из-за уникального телосложения найти одежду и обувь для Парасата – настоящая проблема. Одежду ему шьет родственник-портной, но с обувью все сложнее. Летом он ходил в самодельных резиновых сланцах, а зимой просто не мог выйти на улицу. Об этом узнали односельчане и решили помочь – заказали обувь за 200 тысяч тенге в Алматы.

Фото из личного архива Парасата Нургалиева

"В 2022 году мы нашли мастера из Алматы – сапожника Валерия Воронина. Я долго искал башмачника, который мог бы сшить ему обувь необычного размера без примерки, потому что парню не в чем было бы поехать. Он по видео показал нам, как измерить стопу, что мы и сделали, и через 20 дней заказ был готов. К слову, даже у легендарного казахского борца Кажымукана был 54-й размер ноги, а у Парасата – еще больше. Сейчас ему помогают многие: кто-то с одеждой, кто-то с обувью", – рассказал Байгали Утеманов, житель села Жарсуат, он же руководитель общественного фонда "Шапағат".

После школы Парасат выучился на сварщика, но из-за своей неуклюжести работать по профессии так и не смог. Сейчас постоянной работы у него нет, берется за любые подработки – от укладки фундамента до подготовки земли для захоронений. В конце разговора Парасат признался, что устал от "черной" работы и мечтает сниматься в кино. Но открыто заявить об этом пока стесняется.

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