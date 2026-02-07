#Казахстан в сравнении
Мир

Вулкан, убивший тысячи людей в 80-х, снова "не дремлет"

Извержение вулкана, фото сверху, природа, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 05:59 Фото: pixabay
Измерения внутри кратера вулкана Чичон на юге Мексики вызвали новую обеспокоенность среди вулканологов. В конце 2025 года исследователи нашли ряд аномалий в физических и химических свойствах его кратерного озера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, извержение вулкана Чичон в 1982 году остается одним из самых смертоносных в современной истории Мексики.

Целые города были погребены под пирокластическими потоками и пеплом, погибло более 2000 человек.

Извержение изменило форму вершины, оставив после себя кратер и озеро, которые теперь служат прямыми индикаторами внутренней вулканической активности.

Оно также способствовало заметному снижению глобальных температур, поскольку большое количество диоксида серы достигло стратосферы.

Сегодня вулкан находится под наблюдением в режиме желтого уровня опасности. Это сигнализирует об аномальной, но не изверженной активности.

Тем не менее, сложная геохимия, наблюдаемая в озере, наряду с ростом выбросов газов и колебаниями температуры, побудила к усилению сетей наблюдений.

Повышение температуры воды в озере, видимое выделение газовых пузырьков и новые серные отложения привлекли внимание к системе, которая до недавнего времени казалась геохимически стабильной.

Научные группы подтвердили, что эти изменения связаны с активными гидротермальными процессами под озером. Хотя это и не указывает на неизбежное извержение, активность отражает динамичную и потенциально изменчивую внутреннюю систему. Вулкан, некогда сотрясавший мир, подает признаки активности.

Ранее мы сообщали, что огромный лесной массив накрыл дремлющий супервулкан в США.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: