Мир

Судно с топливом затонуло у берегов Таиланда: экологи проверяют пляжи Пхукета

разлив нефти у побережья Пхукета, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 23:51 Фото: pixabay
Грузовое судно под флагом Панамы утонуло в море к юго-западу от острова Кео Ной (подрайон Равай, провинция Пхукет). Власти Таиланда оказывают техническую помощь при проверке состояния окружающей среды, экологическом мониторинге и работах по подъему судна и контейнеров, сообщает Zakon.kz.

По информации издания JS100Radio, инцидент произошел 7 февраля 2026 года около 15:30 по местному времени. Предположительно, причиной аварии стала утечка в подводной части корпуса, из-за чего вода начала поступать внутрь судна, что привело к его затоплению.

"На борту находилось 297 контейнеров с сухими грузами. Также на судне перевозилось 98 тонн тяжелого топлива (Heavy Oil) и 32 тонны судового дизельного топлива (Marine Diesel Oil)", – говорится в сообщении.

Согласно расчетам Департамента по контролю загрязнения окружающей среды, нефтяное пятно будет смещаться от места затопления судна в западном направлении и выходить в открытое море, не достигая побережья Таиланда. Информация была передана Командованию по обеспечению морской безопасности и Департаменту морского транспорта для подготовки к возможной ликвидации загрязнения и усиления экологического мониторинга.

Проверка качества прибрежных морских вод на туристических пляжах была проведена 8 февраля на двух пляжах – Равай и Най Харн. Как уточняется, анализ качества морской воды показал, что прибрежные воды пляжей Равай и Най Харн соответствуют нормативам качества прибрежных морских вод категории 4, предназначенных для рекреационного использования.

Отметим, что в ноябре 2025 года совместным приказом Минэнерго, МЧС и Минпромышленности и строительства внесены изменения в Национальный план обеспечения готовности и действий к ликвидации разливов нефти на море, внутренних водоемах и в предохранительной зоне РК.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
