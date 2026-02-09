#Казахстан в сравнении
Мир

В Италии расследуют акт терроризма против Олимпиады

Дело о перерезанных кабелях на железной дороге вблизи итальянской Болоньи расследуется как акт терроризма. Это передает агентство ANSA со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет oxu.az, прокуратура города получила материалы от специального подразделения полиции. Пока фигуранты дела не установлены.

Когда в районе Болоньи обрезали кабели на участке железной дороги, на другом направлении нашли самодельное взрывное устройство, которое обезвредили.

Допускается, что инциденты, которые привели к большим задержкам в движении поездов, могут быть связаны с анархистами и начавшейся в Италии Олимпиадой.

В Милане, одном из городов – хозяев состязаний, идут манифестации против Олимпиады. 7 февраля очередное выступление было отмечено беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.

Ранее мы писали о том, что судно с топливом затонуло у берегов Таиланда: экологи проверяют пляжи Пхукета.

Аксинья Титова
Читайте также
Преступления против водителей автобусов депутат сравнил с актом терроризма
16:39, 02 мая 2024
Преступления против водителей автобусов депутат сравнил с актом терроризма
Последствия акта терроризма "будут ликвидировать" в Лисаковске
09:33, 13 мая 2024
Последствия акта терроризма "будут ликвидировать" в Лисаковске
В Турции расследуют дело о гибели казахстанцев в ДТП
02:50, 13 сентября 2023
В Турции расследуют дело о гибели казахстанцев в ДТП
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
10:10, Сегодня
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
09:53, Сегодня
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
09:35, Сегодня
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
Назван будущий хозяин "Елимая"
09:09, Сегодня
Назван будущий хозяин "Елимая"
