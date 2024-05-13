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Законодательство РК

Последствия акта терроризма "будут ликвидировать" в Лисаковске

Лисаковск, штаб по борьбе с терроризмом, Костанайская область , фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 09:33 Фото: Антитеррористический центр РК
Лисаковский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом Костанайской области выступил с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в распространенном сообщении, 13 мая 2024 года на территории города Лисаковска в торговом центре "Деко" с 14:00 до 19:00 городским оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения.

"Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных органов и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма. В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на ул. Комсомольская и ул. Сатпаева", – сообщили в штабе.

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов. В обращении также просят воздержаться от нахождения в указанные часы около места проведения учений.

Антитеррористические учения проходят по стране не первый месяц. Ранее аналогичные учения прошли в Хромтау, Восточно-Казахстанской, Туркестанской области, в Астане, Алматы и других городах Казахстана.

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Ирина Капитанова
Костанайская область Лисаковск 2024 год Антитеррористические операции Учения
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