В Турции расследуют дело о гибели казахстанцев в ДТП

Правоохранительные органы Турции расследуют обстоятельств смертельной аварии, в которой погибли журналистка из Атырау вместе с дочерью и мужем, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, турецкие полицейские ведут расследование по делу о смертельной аварии, при этом дипломаты не имеют права выступать в деле защитниками в ходе следствия. Он подчеркнул, что безопасность граждан Казахстана в зарубежных поездках находится полностью в собственных руках, пишет ATPress.

"Сейчас идет следствие. Наш консул на связи с местными правоохранительными органами, также с адвокатами потерпевших. Хотелось бы сказать нашим гражданам, которые сейчас отдыхают в Турции либо в других странах. Прежде чем выезжать на какие-либо экскурсии, убедитесь, что это безопасно, и соблюдайте правила той страны. Ваша безопасность в ваших руках". Айбек Смадияров

Представитель МИД отметил, что дипломатическая миссия за рубежом не имеет права вмешиваться в ход расследования дела или выступать защитой во время суда. Все процессы будут вести органы страны, где произошел случай.

"Роль дипломатов - оказывать полное консульско-правовое сопровождение, в том числе мы отслеживаем, чтобы права и интересы наших граждан не нарушались. Но мы не имеем права участвовать ни в суде в качестве защитника какой-либо из сторон, ни в следственных действиях. Поэтому следствие проводится правоохранительными органами той страны, где произошел инцидент либо происшествие. Безопасность каждого гражданина должна обеспечиваться им самим". Айбек Смадияров

Смертельное ДТП в турецкой Алании произошло 3 сентября. Автомобиль-сафари столкнулся с легковым автомобилем на шоссе. В результате погибли казахстанка и ее двухлетняя дочь. Как выяснилось позднее, погибшей оказалась журналистка из Атырау, Арайлым Багытжан. Супруг погибшей получил серьезные травмы и вскоре скончался в больнице.