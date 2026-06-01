Раскрыта неочевидная польза мороженого

Мороженое содержит источники кальция и снижает уровень стресса, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 июня 2026 года в беседе с РИА Новости рассказала диетолог, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Безусловная польза от мороженого – это удовольствие, которое снижает уровень стресса и является частью здорового отношения к еде. Классическое мороженое содержит молоко, сливки – источники кальция и легкоусвояемого белка", – заявила она.

При этом специалист отметила, что очевидную пользу для организма снижает большое количество сахара и животных жиров.

"Сахар несет "пустые" калории, то есть имеет высокую энергетическую ценность, но не содержит витаминов, минералов и клетчатки и поэтому приводит к набору веса и другим заболеваниям. Вместе с избытком животных жиров перегружает работу поджелудочной железы и печени, повышает риск атеросклероза", – подчеркнула Ямилова.

Она уточнила, что большинство магазинных сортов, помимо перечисленных ингредиентов, содержат заменители молочного жира – смеси рафинированных растительных масел: пальмового, соевого, рапсового и других, стабилизаторы и ароматизаторы, и это тоже нивелирует пользу мороженого.

