В Китае установили самую мощную ветряную электростанцию высотой в 60 этажей

Китайская государственная компания Dongfang Electric объявила об установке прототипа 26-мегаваттной морской ветряной турбины, которая стала самой мощной в мире. Она превзошла предыдущего рекордсмена – 21,5-мегаваттную турбину Siemens Gamesa в Дании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Electrek, прототип турбины, который является крупнейшим в мире по мощности и размеру, был установлен на испытательной и сертификационной базе. Диаметр колеса лопастей нового гиганта превышает 310 метров, а высота ступицы составляет 185 метров (примерно 60 этажей). Ранее в этом месяце Dongfang доставила гондолу турбины – самую тяжелую в мире – вместе с тремя лопастями.

Эта морская ветряная турбина разработана для эксплуатации в районах со скоростью ветра от 8 метров в секунду и выше. При средней скорости ветра 10 метров в секунду всего один такой агрегат способен генерировать 100 ГВтч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения электроэнергией 55 тыс. домов.

Это позволит сократить потребление стандартного угля на 30 тыс. тонн и снизить выбросы CO2 на 80 тыс. тонн. По данным Dongfang, турбина способна выдерживать ветер до 17 баллов по расширенной шкале Бофорта (200 км/ч).

В мае Dongfang сообщила о завершении статических испытаний лопастей турбины. В настоящее время установка проходит испытания на усталость (процесс оценки способности материала выдерживать повторные циклы нагрузки или напряжения), которые могут занять до года, прежде чем она будет полностью сертифицирована.

