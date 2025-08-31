#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В Китае установили самую мощную ветряную электростанцию высотой в 60 этажей

Турбина в море, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 04:59 Фото: Dongfang Electric Corporation
Китайская государственная компания Dongfang Electric объявила об установке прототипа 26-мегаваттной морской ветряной турбины, которая стала самой мощной в мире. Она превзошла предыдущего рекордсмена – 21,5-мегаваттную турбину Siemens Gamesa в Дании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Electrek, прототип турбины, который является крупнейшим в мире по мощности и размеру, был установлен на испытательной и сертификационной базе. Диаметр колеса лопастей нового гиганта превышает 310 метров, а высота ступицы составляет 185 метров (примерно 60 этажей). Ранее в этом месяце Dongfang доставила гондолу турбины – самую тяжелую в мире – вместе с тремя лопастями.

Эта морская ветряная турбина разработана для эксплуатации в районах со скоростью ветра от 8 метров в секунду и выше. При средней скорости ветра 10 метров в секунду всего один такой агрегат способен генерировать 100 ГВтч электроэнергии в год, что достаточно для обеспечения электроэнергией 55 тыс. домов.

Это позволит сократить потребление стандартного угля на 30 тыс. тонн и снизить выбросы CO2 на 80 тыс. тонн. По данным Dongfang, турбина способна выдерживать ветер до 17 баллов по расширенной шкале Бофорта (200 км/ч).

В мае Dongfang сообщила о завершении статических испытаний лопастей турбины. В настоящее время установка проходит испытания на усталость (процесс оценки способности материала выдерживать повторные циклы нагрузки или напряжения), которые могут занять до года, прежде чем она будет полностью сертифицирована.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия столкнулась с трудностями при строительстве олимпийского курорта в пустыне.

Аксинья Титова
