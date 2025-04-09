В Европе возвели самую мощную ветряную турбину в мире

Компания Siemens Gamesa построила в Дании мощнейшую в мире морскую ветряную турбину – SG DD-276. Строителям этой страны удалось побить рекорд Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации New Atlas, диаметр лопастей новой турбины достигает 276 метров, а мощность – 21,5 мегаватта. Таким образом, новая установка побила рекорд, который ранее принадлежал китайской Mingyang Smart Energy с турбиной мощностью 20 мегаватт.

Фото: Siemens Gamesa

Надо учитывать, что в ветроэнергетике рекорды держатся недолго.

Mingyang Smart Energy уже анонсировала новую 22-мегаваттную турбину, которую запустят в эксплуатацию в 2025 году, а компания Dongfang тут же объявила о завершении строительства турбины мощностью 26 мегаватт, которую еще предстоит установить.

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