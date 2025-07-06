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Спорт

Рыбакина объяснила громкий провал на Уимблдоне и еще больше разозлила болельщиков

Рыбакина вылетела в третьем круге одиночного разряда &quot;Уимблдона-2025&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2025 06:56 Фото: j48tennis
11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина назвала причины своего громкого вылета в третьем круге одиночного разряда "Уимблдона-2025", вызвав негодование среди болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина продолжает стабильно скатываться вниз. 5 июля она вылетела в третьем круге одиночного разряда "Уимблдона-2025", проиграв 23-му номеру WTA из Дании.

Одной из причин она назвала распределение кортов, передает Punto de Break. Со слов экс-чемпионки Уимблдона она ожидала, что будет играть на первом или центральном корте, где комфортнее из-за отсутствия ветра.

И тем не менее, ее заключительная фраза вызвала волну негодования у болельщиков спортсменки со всего мира.

"В любом случае, условия были одинаковыми для обеих, просто сегодня я не смогла адаптироваться", – неожиданно для всех призналась Рыбакина.

В комментариях дружно отметили, что у Рыбакиной просто нет инстинкта убийцы.

"Никакого боевого духа, вообще ничего", – констатировали зрители матча.

Другие упрекнули Рыбакину в том, что она уже два с половиной года не выходит в финал турниров "Большого шлема" и не входит в топ-10 лучших на турнирах "Большого шлема".

Лучшая фигуристка Казахстана Софья Самоделкина поздравила с днем рождения своего тренера из Америки Рафаэля Арутюняна.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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