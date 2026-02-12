Отец убил дочь после жесткой дискуссии о Трампе в США
Как сообщает The Guardian, Люси Харрисон проживала в Уоррингтоне и работала байером. 10 января прошлого года она находилась в доме своего отца Криса Харрисона в Техасе.
По версии коронера Жаклин Девониш, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направил на дочь полуавтоматический пистолет и нажал на спуск. Пуля попала ей в грудь, спасти девушку не удалось.
Полиция Техаса не предъявила Харрисону обвинений – он утверждал, что оружие выстрелило случайно, когда он показывал пистолет дочери.
Однако суд в Уоррингтоне установил, что он осознавал свои действия. Причиной смерти признано незаконное лишение жизни по признакам грубой неосторожности.
"Его действия привели к гибели собственной дочери. Надеемся, что теперь он осознает риск, который представлял для ее жизни, учитывая отсутствие опыта и подготовки в обращении с оружием", – подчеркнула коронер Жаклин Девониш.
Позже парень Люси – Сэм Литтлер – рассказал, что в день трагедии между отцом и дочерью произошла серьезная ссора из-за Трампа.
"Люси спросила отца, как бы он отреагировал, если бы она подверглась сексуальному насилию. Тот ответил, что его бы это "не так уж сильно расстроило". В доме всегда ощущалось напряжение, а отец раньше хвастался, что носил пистолет "как Джеймс Бонд", – отметил Литтлер.
Подруга Люси добавила, что девушка чувствовала себя тревожно и была категорически против хранения оружия в доме, где жили ее младшие сводные сестры.
А в день трагедии Харрисон отвел дочь в спальню, где хранил пистолет, и через несколько секунд раздался выстрел. Сам мужчина на слушания не явился, направив письменное заявление о "случайном выстреле".
Ранее сообщалось, что в Таиланде молодой отец убил 11-месячную дочь в прямом эфире в соцсетях.