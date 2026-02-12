#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
490.58
584.77
6.34
Мир

Отец убил дочь после жесткой дискуссии о Трампе в США

Мужчина в джинсах с пистолетом в кармане, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 16:21 Фото: pixabay
В Англии смерть 23-летней Люси Харрисон признали незаконным лишением жизни. Девушка была застрелена своим отцом во время визита к нему в Техас после ссоры о Дональде Трампе, передает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Люси Харрисон проживала в Уоррингтоне и работала байером. 10 января прошлого года она находилась в доме своего отца Криса Харрисона в Техасе.

По версии коронера Жаклин Девониш, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направил на дочь полуавтоматический пистолет и нажал на спуск. Пуля попала ей в грудь, спасти девушку не удалось.

Полиция Техаса не предъявила Харрисону обвинений – он утверждал, что оружие выстрелило случайно, когда он показывал пистолет дочери.

Однако суд в Уоррингтоне установил, что он осознавал свои действия. Причиной смерти признано незаконное лишение жизни по признакам грубой неосторожности.

"Его действия привели к гибели собственной дочери. Надеемся, что теперь он осознает риск, который представлял для ее жизни, учитывая отсутствие опыта и подготовки в обращении с оружием", – подчеркнула коронер Жаклин Девониш.

Позже парень Люси – Сэм Литтлер – рассказал, что в день трагедии между отцом и дочерью произошла серьезная ссора из-за Трампа.

"Люси спросила отца, как бы он отреагировал, если бы она подверглась сексуальному насилию. Тот ответил, что его бы это "не так уж сильно расстроило". В доме всегда ощущалось напряжение, а отец раньше хвастался, что носил пистолет "как Джеймс Бонд", – отметил Литтлер.

Подруга Люси добавила, что девушка чувствовала себя тревожно и была категорически против хранения оружия в доме, где жили ее младшие сводные сестры.

А в день трагедии Харрисон отвел дочь в спальню, где хранил пистолет, и через несколько секунд раздался выстрел. Сам мужчина на слушания не явился, направив письменное заявление о "случайном выстреле".

Ранее сообщалось, что в Таиланде молодой отец убил 11-месячную дочь в прямом эфире в соцсетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Трампа хотели убить: подробности покушения на экс-президента США
06:23, 14 июля 2024
Трампа хотели убить: подробности покушения на экс-президента США
Образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети
01:05, 21 января 2025
Образ Мелании Трамп на инаугурации вызвал жаркие дискуссии в Сети
Я убил папу: в США подросток застрелил спящего отца ради игровой консоли
18:51, 18 января 2026
Я убил папу: в США подросток застрелил спящего отца ради игровой консоли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
17:21, Сегодня
Казахстанский вратарь перешёл в "Кызылжар"
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
17:02, Сегодня
Воспитанник "Сантоса" может оказаться в клубе КПЛ
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
17:02, Сегодня
Родившаяся в России казахстанская горнолыжница едва избежала драмы на Олимпиаде
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
16:43, Сегодня
Лучшему могулисту Казахстана не удалось выйти в суперфинал Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: