Отец убил дочь после жесткой дискуссии о Трампе в США

В Англии смерть 23-летней Люси Харрисон признали незаконным лишением жизни. Девушка была застрелена своим отцом во время визита к нему в Техас после ссоры о Дональде Трампе, передает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Люси Харрисон проживала в Уоррингтоне и работала байером. 10 января прошлого года она находилась в доме своего отца Криса Харрисона в Техасе.

По версии коронера Жаклин Девониш, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направил на дочь полуавтоматический пистолет и нажал на спуск. Пуля попала ей в грудь, спасти девушку не удалось.

Полиция Техаса не предъявила Харрисону обвинений – он утверждал, что оружие выстрелило случайно, когда он показывал пистолет дочери.

Однако суд в Уоррингтоне установил, что он осознавал свои действия. Причиной смерти признано незаконное лишение жизни по признакам грубой неосторожности.

"Его действия привели к гибели собственной дочери. Надеемся, что теперь он осознает риск, который представлял для ее жизни, учитывая отсутствие опыта и подготовки в обращении с оружием", – подчеркнула коронер Жаклин Девониш.

Позже парень Люси – Сэм Литтлер – рассказал, что в день трагедии между отцом и дочерью произошла серьезная ссора из-за Трампа.

"Люси спросила отца, как бы он отреагировал, если бы она подверглась сексуальному насилию. Тот ответил, что его бы это "не так уж сильно расстроило". В доме всегда ощущалось напряжение, а отец раньше хвастался, что носил пистолет "как Джеймс Бонд", – отметил Литтлер.

Подруга Люси добавила, что девушка чувствовала себя тревожно и была категорически против хранения оружия в доме, где жили ее младшие сводные сестры.

А в день трагедии Харрисон отвел дочь в спальню, где хранил пистолет, и через несколько секунд раздался выстрел. Сам мужчина на слушания не явился, направив письменное заявление о "случайном выстреле".

Ранее сообщалось, что в Таиланде молодой отец убил 11-месячную дочь в прямом эфире в соцсетях.