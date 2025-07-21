Скандал в соцсетях: кот президента Индонезии получил личную охрану

В социальных сетях обсуждают кота президента Индонезии Прабово Субианто. Как выяснилось, животное подпадает под официальные протоколы безопасности, поэтому ему положена личная охрана, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, пушистика по кличке Бобби глава государства приютил девять лет назад. Особые привилегии он получил, так как считается частью президентской собственности. Но вот пользователи соцсетей, узнав об этом, посчитали ситуацию неприемлемым использованием государственных ресурсов, хотя есть и те, кто поддержал кота:

– Получать деньги в поте лица только за то, чтобы у кошки было сопровождение? – Лучше сопровождать Бобби, чем сопровождать бесполезных для страны чиновников. Бобби, по крайней мере, помогает уличным кошкам и может заставить людей улыбаться.

Теперь у бывшего бездомного кота Бобби более миллиона подписчиков в соцсетях и охрана, а его популярность и вовсе вышла за пределы страны.

Ранее сообщалось, что в США нашли кошку, пропавшую пять лет назад в Германии.