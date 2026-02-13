#Казахстан в сравнении
Мир

Кровь и выбитые зубы: побоище на борту самолета устроили британцы, летевшие из Турции

побоище на борту самолета, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 23:48 Фото: pixabay
Пассажиры самолета, летевшего из Турции в Англию, устроили жесткую драку во время полета, из-за чего пилоту пришло совершить экстренную посадку в Брюсселе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Haberler, во время потасовки участники конфликта боролись на полу, где в итоге остались выбитые зубы и кровь, что вызвало панику семей с детьми и пожилых пассажиров. Очевидцы рассказали о пятнах крови на креслах и осколках зубов на полу. По их словам, обстановка напоминала поле боя. Предположительно, конфликт начался после того, как один пассажир попытался забрать мобильный телефон у другого, после чего ситуация быстро вышла из-под контроля.

Согласно данным издания, самолет изменил маршрут по соображениям безопасности и был направлен в Брюссель (Бельгия). После посадки на борт поднялась полиция и задержала двух человек. Пилот в своем обращении отметил, что за 30 лет карьеры ему крайне редко приходилось выполнять экстренные посадки, и столь жестокий инцидент он наблюдает впервые.

Пассажиры утверждают, что один из задержанных находился в сильном алкогольном опьянении, до начала конфликта спорил с бортпроводниками из-за курения и использовал расистские выражения. Один из очевидцев рассказал:

"Внезапно все переросло в физическое насилие. Люди были напуганы, обстановка полностью вышла из-под контроля".

Другой пассажир отметил профессионализм экипажа, который пытался успокоить людей.

После незапланированной посадки самолет вновь вылетел и завершил рейс в Манчестер. Авиакомпания назвала произошедшее "неприемлемым и ужасающим" и объявила, что участники драки внесены в черный список с пожизненным запретом на полеты.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расследовать авиационные происшествия будут по новым правилам.

