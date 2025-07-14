Часть мира сотрясло мощное землетрясение

Как сообщил Геологический центр исследований США, у берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Zakon.kz.

По информации TheTico Times, Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло около полудня, примерно в 210 километрах к югу от Пунта-Бурика в провинции Чирики в Панаме, недалеко от границы с Коста-Рикой, на глубине 10 километров.

Толчки ощущались в западной части Панамы, регионе, известном высокой сейсмической активностью. Агентство гражданской обороны Панамы подтвердило отсутствие непосредственного ущерба инфраструктуре и заявило об отсутствии угрозы цунами. Агентство продолжает следить за ситуацией.

О пострадавших и разрушениях информация не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ощутимое землетрясение произошло в 230 км от Алматы.