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Мир

Часть мира сотрясло мощное землетрясение

Ночь, карта, космос, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 04:59 Фото: pixabay
Как сообщил Геологический центр исследований США, у берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает Zakon.kz.

По информации TheTico Times, Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло около полудня, примерно в 210 километрах к югу от Пунта-Бурика в провинции Чирики в Панаме, недалеко от границы с Коста-Рикой, на глубине 10 километров.

Толчки ощущались в западной части Панамы, регионе, известном высокой сейсмической активностью. Агентство гражданской обороны Панамы подтвердило отсутствие непосредственного ущерба инфраструктуре и заявило об отсутствии угрозы цунами. Агентство продолжает следить за ситуацией.

О пострадавших и разрушениях информация не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ощутимое землетрясение произошло в 230 км от Алматы.

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Аксинья Титова
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