Британец зацеловал свою жену и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Х/GWR
Гражданин Великобритании Джошуа Сандерс установил мировой рекорд, поцеловав свою возлюбленную Дженни Трой в честь Дня святого Валентина в штаб-квартире организации в городе Суиндон, сообщает Zakon.kz.
Информация о новом рекорде появилась 14 февраля на официальных аккаунтах Книги рекордов Гиннесса в соцсетях.
"Больше всего поцелуев в паре за 30 секунд – это 146 у Джошуа Сандерса и Дженни Троян", – говорится в сообщении.
По словам Сандерса, он хочет, чтобы его рекорд побили, и призвал претендентов подавать заявки.
"Это должно быть более пяти поцелуев в секунду", – посчитали в комментариях предполагаемые участники следующего рекорда.
