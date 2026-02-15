Британец зацеловал свою жену и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Гражданин Великобритании Джошуа Сандерс установил мировой рекорд, поцеловав свою возлюбленную Дженни Трой в честь Дня святого Валентина в штаб-квартире организации в городе Суиндон, сообщает Zakon.kz.

Информация о новом рекорде появилась 14 февраля на официальных аккаунтах Книги рекордов Гиннесса в соцсетях.

"Больше всего поцелуев в паре за 30 секунд – это 146 у Джошуа Сандерса и Дженни Троян", – говорится в сообщении.

По словам Сандерса, он хочет, чтобы его рекорд побили, и призвал претендентов подавать заявки.

"Это должно быть более пяти поцелуев в секунду", – посчитали в комментариях предполагаемые участники следующего рекорда.

