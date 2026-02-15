#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
496
588.01
6.42
Мир

Британец зацеловал свою жену и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Книга рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 04:52 Фото: Х/GWR
Гражданин Великобритании Джошуа Сандерс установил мировой рекорд, поцеловав свою возлюбленную Дженни Трой в честь Дня святого Валентина в штаб-квартире организации в городе Суиндон, сообщает Zakon.kz.

Информация о новом рекорде появилась 14 февраля на официальных аккаунтах Книги рекордов Гиннесса в соцсетях.

"Больше всего поцелуев в паре за 30 секунд – это 146 у Джошуа Сандерса и Дженни Троян", – говорится в сообщении.

По словам Сандерса, он хочет, чтобы его рекорд побили, и призвал претендентов подавать заявки.

"Это должно быть более пяти поцелуев в секунду", – посчитали в комментариях предполагаемые участники следующего рекорда.

Скоро в английском городе Бирмингеме ожидаются выборы мэра, где на главный городской пост претендует вдова рок-музыканта Оззи Осборна.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Пенсионер попал в Книгу рекордов Гиннесса
04:09, 18 апреля 2024
Пенсионер попал в Книгу рекордов Гиннесса
Три мировых рекорда за одно путешествие: британка попала в Книгу рекордов Гиннесса
01:29, 02 июля 2025
Три мировых рекорда за одно путешествие: британка попала в Книгу рекордов Гиннесса
Благодаря Оззи Осборну британские фермеры попали в Книгу рекордов Гиннесса
02:44, 03 ноября 2025
Благодаря Оззи Осборну британские фермеры попали в Книгу рекордов Гиннесса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Назван наиболее вероятный соперник Махачева по следующему бою в UFC
05:49, Сегодня
Назван наиболее вероятный соперник Махачева по следующему бою в UFC
Потерпевший фиаско фигурист примет участие в показательных выступлениях на ОИ-2026
05:15, Сегодня
Потерпевший фиаско фигурист примет участие в показательных выступлениях на ОИ-2026
Стала известна сетка плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
04:49, 16 февраля 2026
Стала известна сетка плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Директор турнира WTA в Дубае высказался о снятиях Соболенко и Швёнтек
04:18, 16 февраля 2026
Директор турнира WTA в Дубае высказался о снятиях Соболенко и Швёнтек
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: