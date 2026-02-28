#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
497.56
586.92
6.44
События

Токаев поручил Совбезу усилить меры безопасности из-за обстановки на Ближнем Востоке

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 16:04 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в нашей стране", – говорится в тексте.

По поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы, в правительстве под кураторством Министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 16:04
МИД опубликовал телефоны горячих линий в странах Ближнего Востока

28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю". Трамп подтвердил, что в операции приняли участие и США.

Ранее в МИД рассказали, сколько казахстанцев находится в Иране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Гизат Нурдаулетов назначен секретарем Совета безопасности
16:00, 01 сентября 2023
Гизат Нурдаулетов назначен секретарем Совета безопасности
В аэропортах Турции усилили меры безопасности
08:10, 25 октября 2024
В аэропортах Турции усилили меры безопасности
Теракт в "Крокусе", конфликт на Ближнем Востоке: заявления Токаева на встрече с секретарями Совбеза ШОС
12:26, 03 апреля 2024
Теракт в "Крокусе", конфликт на Ближнем Востоке: заявления Токаева на встрече с секретарями Совбеза ШОС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
16:56, Сегодня
Казахстанский борец вышел в полуфинал престижного турнира в Тиране
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
16:14, Сегодня
Казахстанский борец потерпел поражение от американца на топ-турнире в Тиране
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
15:30, Сегодня
"Уничтожением" завершилась схватка Казахстан - Кыргызстан на топ-турнире в Албании
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
15:25, Сегодня
Лидер "Кайрата" рассказал о своих ожиданиях от матча против "Тобыла" в Суперкубке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: