Токаев поручил Совбезу усилить меры безопасности из-за обстановки на Ближнем Востоке

Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в нашей стране", – говорится в тексте.

По поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы, в правительстве под кураторством Министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации.

28 февраля 2026 года в Иране произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что удары направлены на "устранение угроз Израилю". Трамп подтвердил, что в операции приняли участие и США.

Ранее в МИД рассказали, сколько казахстанцев находится в Иране.

