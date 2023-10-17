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Лидер Ирана: если преступления Израиля продолжатся, никто не остановит мусульман

Иран Фото: pixabay
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил о гневе мусульман, вызванном агрессивными действиями Израиля в отношении жителей сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По словам иранского лидера, пишет агентство Tasnim, если бомбардировки Газы продолжатся, мусульмане всего мира дойдут до исступления и их уже ничто не сможет остановить.

"Мусульманские страны и даже немусульманские люди мира знают о продолжающихся преступлениях Израиля. (…) если эти зверства продолжатся, мусульмане всего мира и силы сопротивления потеряют терпение и не будет возможности остановить их", – сказал Хаменеи на собрании представителей элиты и высших научных талантов страны.

Он назвал нынешние действия Израиля в Палестине "явным преступлением и открытым геноцидом на глазах всего мира". При этом он подчеркнул необходимость прекращения бомбардировок, а также упомянул конкретную роль Соединенных Штатов Америки в выработке политики действий Израиля.

Хаменеи считает, что Исламская Республика должна ответить на действия Израиля.

"Мы должны ответить, мы должны отреагировать на то, что происходит в Газе. Мирные жители (палестинского анклава) голодают и каждый день умирают сотнями", – отметил Хаменеи.

Ранее президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку палестинским группировкам и назвал действия сектора Газа самообороной.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

По последним данным, 350 израильтян погибли, 1800 ранены в ходе эскалации конфликта с Палестиной. Тем временем число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 320. Об этом сообщил Минздрав Палестины.

Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.

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